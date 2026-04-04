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綠不滿中選會經驗加藍白不推薦 監院人事恐全遭封殺致院務停擺

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員人事案將登場，在民眾黨、國民黨相繼表態不推薦人選後，綠營評估，監委人事案立院闖關難度極高，恐重演扁政府末期監察院停擺狀況。圖／聯合報系資料照片
監察委員人事案將登場，在民眾黨、國民黨相繼表態不推薦人選後，綠營評估，監委人事案立院闖關難度極高，恐重演扁政府末期監察院停擺狀況。圖／聯合報系資料照片

監察委員人事案將登場，在民眾黨、國民黨相繼表態不推薦人選後，綠營評估，監委人事案立院闖關難度極高，恐重演扁政府末期監察院停擺狀況。據了解，綠營原先對監委人事案仍抱有向在野遞出橄欖枝想法，但不只藍白不埋單，連民進黨內都有派系不滿表示，上回中選會人事案平白吃了在野大虧，對高層空想合作卻沒得到在野承諾直搖頭。

第6屆監察委員任期7月31日屆滿，民進黨人士表示，盡管賴政府執政以來，人事案屢受挫，但執政高層對監委人事案仍抱持相對開放態度，總統府先前已發函給藍白兩政黨，表達監委審薦小組願納入在野推薦人選，無奈繼民眾黨明確拒絕推薦後，國民黨最後也決定收手不推薦，若僅有綠營主導推出的監委名單，幾乎註定就是立院審查過不了關。

監委提名恐陷入死胡同之時，綠營內也傳出雜音，一位非賴系綠委表示，執政高層在人事案想和在野談合作，這是少數執政下的權宜之計，沒有人會反對，但既然稱之為合作，我方就要有所得，不能單方面讓在野占便宜。

該綠委指出，已上回中選會人事案為例，行政院提出藍綠白各自推薦人選，結果卻只有藍白推薦人選過關，綠營人選還是被封殺，這算哪門子合作？到底是在野黨言而無信，還是執政高層根本沒取得在野承諾，事後對黨內也毫無交代；如今監委人事案若又要和在野合作，要黨籍立委怎麼有信心？

民進黨派系人士也說，上回中選會人事案吃悶虧，許多綠委被黨紀壓著頭同意票，結果卻只讓在野黨得利，這件事必須有人負起政治責任，原先派系已醞釀，黨內在討論監委人事案時，要發難提及此事，要求高層給個交代，之後人事案才走得下去；但如今在野杯葛監委人事案態度清晰，高層合作意向勢必調整，派系也會再視時機表達該意見。

中選會 國民黨 民進黨 監察院

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