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獨／廢人不廢院 國民黨定調不推薦監委人選

聯合報／ 記者唐筱恬鄭媁／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

第6屆監委任期將於今年7月31日屆滿，總統府日前發函給與政黨推薦人選，民眾黨已對外表態婉拒推薦。國民黨高層指出，總統府發函給國民黨的文，內文完全無推薦人數等細節，難道要推薦29位嗎？另有國民黨團高層則指出，「29位監委沒有存在必要」，國民黨廢人不廢監察院。

賴清德總統日前核定成立「第7屆監察委員提名審薦小組」，由副總統蕭美琴擔任召集人，審薦小組已展開對外徵才，公開徵才於3月31日截止。民眾黨主席黃國昌日前指出，總統府秘書長潘孟安發函盼民眾黨推薦監委，但民眾黨已提案修憲廢監院，總統府還虛情假意函請推薦，簡直莫名其妙，宣布婉拒推薦。

國民黨文傳會主委尹乃菁日前也證實收到府方函文邀請推薦監委人選，強調「國民黨該怎麼處理就怎麼處理」。一名國民黨高層看了府方給予在野黨的函文直言，「公文相當荒謬，完全沒寫推薦幾名人選，難道提29個有社會名望之人，給賴政府羞辱嗎？」

這名國民黨高層說，若總統府有誠意要在野黨推薦人選，應該要經過朝野協商，雙方講好推薦幾名監委等具體細節，但現在總統府一紙公文來什麼訊息也沒有，擺明就是沒有要讓在野黨推薦，難道要推薦29位嗎？而且現在的監委也毫無用處，被民進黨拿來當政治操作，在野黨何必去當冤大頭？

國民黨團高層也指出，國民黨團沒有接到總統府任何徵詢，而且看不出現在的監察院有任何功能性，還成為執政者政治鬥爭的主戰場，民進黨的腐敗就是監察院長期配合演出造成的結果。行政院都可以不副署立院三讀通過的法案，監察院只是配合演出而已，「29位監委沒有存在的必要」，國民黨廢人但是不廢監察院。

不過監察院被視為國民黨維護五權分立的神主牌，因此藍營內部對於推不推薦監委確實有兩派聲音。黨內人士指出，一派藍委認為，國民黨不主張廢監院，因此確實也可推薦監委；但另一派藍委則考量，由於民眾黨已主張廢監院、否決監委，應以「藍白合」為優先，否則總統府若提名了國民黨推薦的人選，投票表決將形成藍綠合場景，恐怕不利於在野結盟下架執政黨的氛圍。

民進黨 監院 國民黨 蕭美琴

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