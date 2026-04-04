賴總統稱國民黨治台不如日本時代 學界：能反省白色恐怖但勿歌頌殖民

賴清德總統日前致詞時表示，國民黨政府來台灣後，對台灣人民比殖民統治的日本還差。對此，新三自運動協會今天召開記者會，表示要為民眾「補歷史課」，指國民政府來台後造成的威權統治、白色恐怖確實能檢討，但反省不等於要歌頌殖民。

台大歷史系博士王立本表示，第二次世界大戰期間約有20萬名台灣人被納入台籍日本兵，被派往中國大陸、東南亞與太平洋各地作戰，其中有3萬多人戰死或失蹤，這不是自由選擇而是殖民地人民在帝國體制下，被迫替宗主國流血的悲劇。

王立本說，日本在台灣留下了現代化的部分制度與基礎建設，當然可以承認；但從來不是出於平等對待台灣人民，而是為了更有效率地統治、管理與動員殖民地，只要一進入戰爭狀態，台灣人馬上就被推上前線成為消耗品，這樣的歷史，怎麼可以被輕率地說成比戰後中華民國政府來台更好？

王立本表示，中華民國政府撤退來台，對台灣而言確實是巨大的壓力與轉折，但國民政府沒有要台灣人打太平洋戰爭，而是在共產黨壓境下守住台灣。爾後國民政府在台威權統治確實可以批判；白色恐怖也應當反省，但檢討威權，不等於歌頌殖民；反省國府，不等於羞辱保台。保衛台灣的人，值得尊敬；把台灣人送上侵略戰場的人，不值得歌頌。

歷史學者張若彤表示，日本殖民時台灣人仍是有衛生行為而無衛生觀念，殖民政府只是以大量的警力壓制人民，使其表現出特定行為，但台灣光復之初不再有大量警力，民眾隨即暴露無衛生觀念的問題。

張若彤舉例，如1946年發生新營事件，後世多解讀為國民政府來台後民不聊生下官逼民反，但實際上為當年發生霍亂，無衛生觀念的民眾仍集會，管理時才發生暴力衝突。對此，倒是認為台灣的現代性開端是發生於兩蔣時期，後人說現代性發生於日本應是一種美化。

另外，談到4月7日即將登場的鄭習會，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財則表示，交流總比交戰好，要交流不要交惡，畢竟兵戎相見對兩岸都沒有好處，只會讓軍火販子圖利。尤其兩岸學術交流一定要春暖花開，畢竟沒有交流就不會有近一步發展，彼此溝通交流才是硬道理。