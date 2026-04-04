政院扣住中選會人令 準委員蘇子喬：不宜政治考量 被理解為交換

立法院3月13日通過4位中選會委員人事案，但政院迄今仍未發布人事令，反要求後續立院在中選會人事案上展現誠意，才會在程序上配合。準中選會委員蘇子喬今發聲，表示立法院既已完成同意程序，後續任命即應依法定程序處理，似不宜附加其他政治性考量，而被理解為政治交換，忽略獨立機關應有的制度本質。

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人的人事案。迄今超過兩周，4位準中選會委員未收到人事令。

行政院發言人李慧芝表示，去年9月初，卓榮泰主動向立法院長韓國瑜表達行政立法兩院共同合作的善意，在韓國瑜允諾協助後，行政院依建議以及在野黨的要求，發函請立法院三黨黨團推薦中選會名單。但在行政院釋出善意後，未獲立法院的誠意，在野黨仍然封殺了三名被提名人，行政院礙難接受這樣的結果，卓榮泰曾公開表達過，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。

蘇子喬說，由於此案涉及他本人，而中選會又屬依法獨立行使職權之機關，因此他似不宜就此表達過多意見。

不過，他認為，從制度與法理角度來看，立法院既已完成同意程序，後續任命作業原則上即應依相關法定程序處理，似不宜再附加其他政治性考量，更不宜與立法院後續是否有所謂「誠意」相互連結。

蘇子喬強調，中選會作為獨立機關，其委員任命本質上應以維護制度中立與機關正常運作為優先，不宜被外界理解為政治協商或交換的一部分。

蘇子喬指出，另外，中選會依法獨立行使職權。無論是過去由何種政治背景之政府提名的委員，或是此次經提名並通過同意程序之人選，就任後都應超越黨派立場，依法律獨立行使職權。中選會委員並不是任何政黨的代言人。朝野各界若僅以「藍綠白各有幾席」來理解中選會的人員組成，恐怕會過度政治化，也容易忽略獨立機關應有的制度本質。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，目前觀察，行政院很可能是藉由暫不任命新任中選會委員方式試圖向立院多數黨傳達雙重訊息：一方面表達對立院仍未能同意較親綠營的部分中選會委員的不滿，另一方面也藉此企圖與多數黨進行交易，以同意行政院補提名人選換取任命4位已通過立院同意的準中選會委員。

左宜恩認為，行政院如今把球拋向立院多數黨，就看多數黨陣營如何接招，如果持續杯葛下去不但不利年底縣市長大選，也有可能成為行政院宣傳利器，強化在野黨不理性杯葛的論述。因此多數黨陣營如何接招，避免在預算杯葛外再開新戰場造成對面作戰的不利局面，端賴各政黨領袖及立院黨團的政治判斷及對民意的掌握程度。