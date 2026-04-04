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許甫籲李貞秀「一念放下」聽心靈聲音 再想大局怎麼走

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
許甫今早到菜市場掃街拜票。記者邱書昱／攝影
許甫今早到菜市場掃街拜票。記者邱書昱／攝影

民眾黨立委李貞秀上任至今話題不斷，近期更捲入新竹市長高虹安涉助理費案的證人之一，據傳，民眾黨下周對李貞秀處分開鍘。民眾黨北市議員參選人許甫今早受訪，以「一念放下，萬般自在。」呼籲李貞秀好好傾聽自己心靈的聲音，再好好的想整個大局應該怎麼走。

許甫今早到市場掃街，面對李貞秀議題，他引用佛陀跟婆羅門對話「一念放下，萬般自在。」最近社會上有非常多的雜音，相信這也影響了李貞秀心裡的情緒，所以覺得有時候摒除這些雜音，然後好好的傾聽自己心靈的聲音，然後「一念放下，萬般自在。」你就會發現自己海闊天空。

許甫說，不過針對所謂的提告、威脅等，相信這都還是很多的雜音，就是傳出來的謠言跟訊息，自己並沒有聽到李貞秀有這樣說過。

媒體追問，基層甚至是北市議員陳宥丞都希望李貞秀有智慧。許甫說，陳宥丞是用「上帝關了一扇窗，會開一扇門。」其實台灣宗教有非常多元的信仰，在佛法則是講到「一念放下，萬般自在」。希望李貞秀委員現在因為外界非常多雜音，還是靜靜地把自己靜下心來，然後好好的想想看整個大局應該要怎麼走。

另外，據傳民眾黨會要求李貞秀下周改以書面質詢，許甫說，這方面覺得這個就是立委個人的職權，李個人的想法都尊重，我們並沒有接收到這方面的訊息。

民眾黨 許甫 李貞秀 高虹安

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