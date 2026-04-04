秦慧珠談柯案「鐵證如山」 許甫：應是即興發言 沒有好好看判決書

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審被判17年有期徒刑，褫奪公權6年，北市議員秦慧珠日前在政論節目談指公益侵占、背信等罪名，是連柯文哲律師都放棄辯護，可以說是鐵證如山。民眾黨北市議員參選人許甫說，秦應該是即興發言，沒有努力好好看判決。

許甫說，秦慧珠在政論節目上可能是即興式的發言、脫口而出的發言，並沒有真正的、努力的、好好的去看判決書，以及有關柯文哲辯護律師所提出的相關說法，才會說柯文哲律師都沒有在幫忙辯護，「這是比較...我覺得比較低等的錯誤啦。」

許甫說，相信在這幾天向秦慧珠說明，或是如果有在網路上在柯文哲的粉專上面、相關的資訊上面去爬梳的話，都可以了解整個京華城案還有政治獻金案，在諸多的審理過程當中，都有多麼的奇怪、離奇、不公平。

另外，針對國民黨中正萬華議員鍾小平針對柯文哲案，也讚法官用法律守住判決，會不會對年底藍白合有裂痕？對於曾說過期盼鍾小平年底就不是議員的許甫回應，他代表民眾黨諸多支持者和社會大眾喊出心聲，他是不是年底之後還會是議員這件事情，鍾自己會努力。

他說，個人並不能代表所謂的「藍白合作」這些事情，相信很多的不管是藍營的選民，或是白營的選民，看到鍾小平都不認為是一個藍白合作的風向跟指標。

此外，許甫也說，在政壇裡面蠻多藍營的好朋友，包括不管是徐巧芯、葉原之、王鴻薇等，都是蠻好的前輩及朋友，平常大家的交往都很正常，在選舉的過程當中當然各自有各自的政黨，不過在國民黨跟民眾黨現在是屬於政黨合作的方向。

他說，如果要有所謂的站台、互動，其實都會尊重政黨內部的機制及兩黨之間的協議，所以相信在選舉當中，每個人有各自的不同視角跟觀點，都會有焦慮，都會有緊張的部分，但都尊重，所以覺得還是要自己努力，然後時時地排解壓力，這是最重要的。