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【即時短評】蔣萬安兒童節前祭育兒大禮 又要掀起全國「蝴蝶效應」？

聯合報／ 本報記者洪子凱
台北市長蔣萬安日前前往西園國小與學生一起共進營養午餐，也宣布升級政策。本報資料照片
台北市長蔣萬安日前前往西園國小與學生一起共進營養午餐，也宣布升級政策。本報資料照片

今天是兒童節，各地都在歡慶，台北市長蔣萬安在過去一周內，陸續發布托育新政、特教資源挹注，營養午餐全面升級與擴大育兒減工時計畫等四道大禮，一連串精準落在育兒痛點上的政策，不僅是「應景施政」，更隱含首都正試圖重新定義台灣的育兒友善藍圖，預計如營養午餐免費政策，掀起各地跟進的「蝴蝶效應」。

觀察蔣萬安這波「兒童節大禮包」，可發現治理邏輯已從單純的現金補貼，轉向系統性福利建構，例如全國最高的托育補助搭配臨托量能的十一倍增，還有首創「八小時電子臨托券」，解決的是家長最焦慮的「托育接力」問題，另外RSV疫苗補助與市政會議對特教資源承諾，則是將保護傘撐向最脆弱的群體。

令市場驚豔的還有「托育工時減免不減薪」，原本被勞動部評為「象徵性」試辦的計畫，在北市的推動下，一個月來響應企業數已達262家，遠超預期。

如 SOGO 等龍頭企業的加入，甚至將此福利擴及全台門市。這證明了地方政府若能展現決心，確實能撬動企業社會責任，改變長久以來僵化的職場育兒文化。

「台北先行，全台跟進」也成近年台灣福利政策的有趣現象，蔣萬安上任初期推動的「好孕專車」，隨後引發各縣市紛紛效法，到本周新北、嘉義陸續跟進免費營養午餐，達成全台營養午餐全面免費，關鍵火苗就是首都指標表態。

這種「政策外溢」現象，反映出台北市扮演「政策破風者」的角色。當台北證明了某項政策具備可行性與社會正義，便會形成一股民意壓力與示範力量，吸引其他地方政府跟進，也讓民進黨政府有壓力，不得不正視且配合。

政治人物常說「孩子是國家的未來」，但這句話若缺乏具體的預算編列與制度對接，終究只是空談。蔣萬安這套源於全面藍圖的「育兒友善城市」實踐，貴在不僅有口號，更有短、中、長期的佈局。給孩子最好的禮物，不是一天的歡樂，而是讓家長在生育時少一分恐懼，在托育時多一分安心，在職場上能兼顧親職。

北市這周的「四度出擊」除了實實在在減輕家長負擔，更重要的是，這股由台北發動的「友善蝴蝶效應」，正推動台灣整體育兒環境的質變，這或許才是這份兒童節大禮最深遠意義。

台北市長蔣萬安日前前往西園國小與學生一起共進營養午餐，也宣布升級政策。本報資料照片
台北市長蔣萬安日前前往西園國小與學生一起共進營養午餐，也宣布升級政策。本報資料照片

台北 托育 蔣萬安 兒童節

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