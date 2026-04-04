政院扣中選會人令 王鴻薇批卓榮泰「三不政策」宣戰立院

立法院3月13日通過4位準中選會委員，但迄今仍未收到人事令。行政院發言人李慧芝表示，政院釋出善意未獲立院誠意，行政院礙難接受，院長卓榮泰曾公開表達過，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。國民黨立委王鴻薇今批政院根本是宣戰，國際局勢混亂，民進黨優先選擇讓朝野對立高漲。

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人的人事案，但迄今超過兩周，4位準中選會委員仍未收到人事令。

李慧芝表示，去年9月初，卓榮泰主動向立法院長韓國瑜表達行政立法兩院共同合作的善意，在韓國瑜允諾協助後，行政院依建議以及在野黨的要求，發函請立法院三黨黨團推薦中選會名單。但在行政院釋出善意後，未獲立法院的誠意，在野黨仍然封殺了三名被提名人，行政院礙難接受這樣的結果，卓榮泰曾公開表達過，若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。

王鴻薇今表示，卓榮泰的所謂「三不政策」，即「不副署」、「不執行」、「不任命」，其實就是根本性的跟立法院宣戰。賴清德政府一方面說要朝野合作，另外一方面，無所不用其極的製造朝野之間的對立，製造了憲政危機及憲政困境。

王鴻薇說，在目前國際局勢這麼混亂的當下，民進黨政府選擇的不是優先來處理國內的經濟和民生問題，例如能源、物價的高漲，而是要讓朝野對立高漲。