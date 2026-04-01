法務部認同刪民法兄弟姐妹特留分 盼配套周全個案公平性

立法院司法法制委員會今天審查攸關兄弟姊妹特留分的「民法第1223條條文」修正草案，多位立委提案，主張刪除這近一世紀前所訂定的法條。法務部表示認同，但建議考量不同個案情況適用的公平性，採取相關配套較為周全。

法務部書面報告指出，針對兄弟姐妹特留分議題，部內已邀請學者專家成立民法繼承編研究修正小組，展開立法推動工作。依第一次研修小組會議結論，將採階段性修法，依議題迫切性分三階段修法，包括特留分及相關配套、遺囑相關修正條文、其他民法繼承修正條文。

法務部表示，關於兄弟姊妹特留分部分，依研究成果報告的建議及參考外國立法例，宜衡酌各方權益及檢視相關配套，例如是否採取外國立法例的「貢獻分」制度，以合理評價對於被繼承人生前照顧或財產累積有助益之人的付出。

法務部提到，特留分有死後扶養的性質，也宜一併考量刪除兄弟姊妹特留分後，對於不能維持生活且無謀生能力的兄弟姊妹該如何因應，以評估最佳的修正方式，才能符合不同個案的情況及公平性，避免僅刪除兄弟姊妹特留分而造成個案適用結果的不公平。