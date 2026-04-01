賴香伶嗆李貞秀要知所進退 黃國昌：很多黨員共同心聲

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶31日表示，要求李貞秀知所進退。新北市長參選人黃國昌表示，這是很多黨員共同的心聲，每位黨公職要把工作做好，不可以辜負支持者跟選民共同的期待。

媒體詢問，在星期一的中評會上，有委員希望李貞秀自行請辭，而賴香伶昨日也在FB開砲，李貞秀傷害民眾黨前主席柯文哲、新竹市長高虹安，更讓民眾黨正直誠信的價值造成混淆，相關發言重創民眾黨形象，「本人祈請李貞秀委員，能以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退。」

黃國昌回應，第一，中評會他沒有參與，也沒有去問中評會的委員發生什麼事，剛剛提到媒體報導的內容，是不是客觀屬實，他不知道。

黃國昌表示，第二，賴​香伶所說，其實是非常多黨員大家共同的心聲，每一個黨公職在位子上，把工作做好，不可以辜負支持者的期待，不可以辜負當初的302萬張政黨票，這是所有支持者及選民大共同的期待跟要求，黨中央跟他自己都說了，會用最嚴肅的態度來處理、面對，而每一位公職、每一個人，都應該要虛心地問自己，有沒有做到選民期待的標準？有沒有符合支持者期待的要求？

另外，媒體提問，針對震傳媒今公布最新民調，有52.3%受訪者表示李貞秀不適任立委，黃國昌表示，任何民調都是虛心檢視，做得好的部分，要努力；做得不好的部分，要補強。但他再重申，民眾黨每一個公職，要捍衛的是民眾的權益，要伸張的是民眾的權益，要處理的從來都不是自己的權益。這才符合支持者跟選民共同的期待。