快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

王子又出事！昔捲粿粿婚變 今爆閃兵遭警方拘提、住處被搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

賴香伶嗆李貞秀要知所進退 黃國昌：很多黨員共同心聲

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶31日表示，要求李貞秀知所進退。新北市長參選人黃國昌表示，這是很多黨員共同的心聲，每位黨公職要把工作做好，不可以辜負支持者跟選民共同的期待。記者江婉儀／攝影
民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶31日表示，要求李貞秀知所進退。新北市長參選人黃國昌表示，這是很多黨員共同的心聲，每位黨公職要把工作做好，不可以辜負支持者跟選民共同的期待。記者江婉儀／攝影

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶31日表示，要求李貞秀知所進退。新北市長參選人黃國昌表示，這是很多黨員共同的心聲，每位黨公職要把工作做好，不可以辜負支持者跟選民共同的期待。

媒體詢問，在星期一的中評會上，有委員希望李貞秀自行請辭，而賴香伶昨日也在FB開砲，李貞秀傷害民眾黨前主席柯文哲、新竹市長高虹安，更讓民眾黨正直誠信的價值造成混淆，相關發言重創民眾黨形象，「本人祈請李貞秀委員，能以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退。」

黃國昌回應，第一，中評會他沒有參與，也沒有去問中評會的委員發生什麼事，剛剛提到媒體報導的內容，是不是客觀屬實，他不知道。

黃國昌表示，第二，賴​香伶所說，其實是非常多黨員大家共同的心聲，每一個黨公職在位子上，把工作做好，不可以辜負支持者的期待，不可以辜負當初的302萬張政黨票，這是所有支持者及選民大共同的期待跟要求，黨中央跟他自己都說了，會用最嚴肅的態度來處理、面對，而每一位公職、每一個人，都應該要虛心地問自己，有沒有做到選民期待的標準？有沒有符合支持者期待的要求？

另外，媒體提問，針對震傳媒今公布最新民調，有52.3%受訪者表示李貞秀不適任立委，黃國昌表示，任何民調都是虛心檢視，做得好的部分，要努力；做得不好的部分，要補強。但他再重申，民眾黨每一個公職，要捍衛的是民眾的權益，要伸張的是民眾的權益，要處理的從來都不是自己的權益。這才符合支持者跟選民共同的期待。

柯文哲 民眾黨 李貞秀 黃國昌 賴香伶

延伸閱讀

賴香伶轟重創民眾黨形象籲知所進退 李貞秀：說得對

避免再失言惹議 民眾黨團要求李貞秀今委員會質詢改書面

「重創民眾黨形象」賴香伶轟李貞秀：祈請知所進退 配合中評會調查

愧疚煎熬！黃國昌自責讓柯受害 批綠把髒手伸進司法

相關新聞

賴香伶嗆李貞秀要知所進退 黃國昌：很多黨員共同心聲

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶31日表示，要求李貞秀知所進退。新北市長參選人黃國昌表示，這是很多黨員共同的心聲，每位黨公職要把工作做好，不可以辜負支持者跟選民共同的期待。

避免再失言惹議 民眾黨團要求李貞秀今委員會質詢改書面

民眾黨立委李貞秀因國籍問題未解，行政院日前已明確裁示各部會不提供索資、不接受質詢。今日立法院內政委員會邀請客委會主委古秀妃進行業務報告，是否接受李貞秀質詢備受關注。然而據本報掌握，李貞秀因日前直播失言風波，今日委員會質詢日前就被民眾黨團要求改書面質詢。

賴香伶轟重創民眾黨形象籲知所進退 李貞秀：說得對

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶點名其傷害民眾黨形象「祈請知所進退」，李貞秀今天受訪時表示，她覺得賴香伶說得對，自己一定要謹言慎行，同時也否認民眾黨中評會「氣氛不好」，民眾黨會按照制度進行，而自己現在就是尊重制度。

盧秀燕拋「軍購合理金額」遭疑與黨不同調 黃暐瀚：參選總統起手式

台中市長盧秀燕30日針對軍購議題公開表態，她接受《自由時報》專訪時指出，台灣合理的軍購金額應落在8000億元至1兆元之間，盧秀燕昨（31日）再向媒體表示，其支持方向「與國民黨提出的3800億加上彈性空間（+N）差不多」。

當程序正義從法庭外溢到街頭 司法已成政治動員引信？

「司法是正義的最後一道防線」，但當這道防線出現裂縫，人民還能把正義寄託在哪裡？近來柯文哲案一審判決，引發的討論多集中在「是否有罪、罪有多重」，但比起結果，更值得警惕的，其實是過程。更重要的是，這場判決已不只是法律問題，而是迅速外溢為政治動員的引信，牽動整體政局。

法務部認同刪民法兄弟姐妹特留分 盼配套周全個案公平性

立法院司法法制委員會今天審查攸關兄弟姊妹特留分的「民法第1223條條文」修正草案，多位立委提案，主張刪除這近一世紀前所訂定的法條。法務部表示認同，但建議考量不同個案情況適用的公平性，採取相關配套較為周全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。