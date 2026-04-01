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賴總統：中國試圖改變台海現狀 台灣正積極強化國防能力

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統昨接見「全球台灣研究中心」（GTI）媒體訪問團時表示，中國對台持續透過軍事恫嚇、等手段，試圖改變台海現狀。圖／擷取自總統府提供影片
賴清德總統昨接見「全球台灣研究中心」（GTI）媒體訪問團時表示，中國對台持續透過軍事恫嚇、等手段，試圖改變台海現狀。圖／擷取自總統府提供影片

賴清德總統昨接見「全球台灣研究中心」（GTI）媒體訪問團時表示，中國對台持續透過軍事恫嚇、等手段，試圖改變台海現狀。我政府更提出為期8年、400億美元（約1.25兆元）國防特別預算規畫，展現捍衛國家安全、守護民主自由及維護台海和平穩定的決心。

總統府今天發布新聞稿指出，GTI媒體訪問團成員來自美國重要的新聞媒體，在全球公共領域具有重要影響力。賴總統昨接見訪團表示，近年中國對台灣持續透過軍事恫嚇、灰色地帶行動及經濟脅迫等手段，試圖改變台海現狀。感謝透過國際媒體的報導，讓國際社會更加重視區域的和平穩定，也讓台灣獲得更多的國際支持。

賴總統說，「和平無價，戰爭沒有贏家」，對和平要有理想，不能有幻想，也堅信和平必須靠實力才能獲得，以及自助人助的精神，因此台灣正積極強化國防能力、推動國防改革，並提升全社會防衛韌性。賴總統重申，政府提出8年400億美元的國防特別預算規畫，加強裝備的籌獲，打造「台灣之盾」。

賴總統提到，2010年台灣對外投資有高達83.8%在中國，但是在去年已降到約3.7%。如今美國已經成為台灣最大對外投資目的地，也是台灣最大出口市場，台美不僅持續深化經貿關係，也在科技創新和產業發展上擴大合作交流。

賴總統說，今年台灣和美國陸續簽訂「對等貿易協定」（ART）及雙邊投資協定，也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，可預期在台美雙方共同努力下，將創造互惠共榮的未來，也為世界帶來更多貢獻。

GTI顧問暨胡佛研究所美國公共政策研究員陳仁宜表示，此次訪問正值台美關係十分關鍵的時刻，期盼訪團成員離台後，仍將持續記得且關注台灣當前所面臨的重大挑戰—距此僅80英里之外的敵對勢力威脅。

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