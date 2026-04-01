賴香伶轟重創民眾黨形象籲知所進退 李貞秀：說得對

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶點名其傷害民眾黨形象「祈請知所進退」，李貞秀今天受訪時表示，她覺得賴香伶說得對，自己一定要謹言慎行，同時也否認民眾黨中評會「氣氛不好」，民眾黨會按照制度進行，而自己現在就是尊重制度。

媒體報導，李貞秀先前在個人頻道直播指稱，新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲新台幣700萬元，民眾黨中評會前天以「還要討論」作為結論，有中評委在會中要求李貞秀「知所進退」，隨即遭到李貞秀反嗆「不可能」、「我現在不是辭職的時候」。

李貞秀今天在立法院受訪時還原，中評會氣氛沒有不好，民眾黨按照制度進行，她現在就是尊重制度。針對賴香伶「祈請委員知所進退，不再對外發言或直播」等相關說法，李貞秀則認為說得對，自己一定要謹言慎行。

媒體詢問，李貞秀曾經說過「除非柯文哲叫我退，否則會做滿2年」，是否意味只有柯文哲才能處理此事。李貞秀聽聞後則駁斥「不是這樣」，制度之內的事情，當然就按照制度，至於制度之外的事情，民眾黨就是由柯文哲所創辦，「我想所有黨員都會尊重他的意見。」

此外，立法院內政委員會今天邀請客委會主委古秀妃列席報告業務概況，輪值召委為民進黨立委李柏毅，傳出民眾黨團要求李貞秀改為書面質詢。李貞秀對此表示，她今天改為書面質詢，不是擔心官員不上台，而是還有其他事情。

李貞秀先前在直播指稱「高虹安拿了柯文哲700萬元」，高虹安駁斥子虛烏有，同時也希望放話者自重。民眾黨上周發布新聞稿表示，針對李貞秀烏龍爆料一事，中央委員會認定其言行觸犯民眾黨正直誠信原則，並且嚴重破壞民眾黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

賴香伶昨天透過民眾黨苗栗縣黨部臉書發文，點名李貞秀近日言行傷害柯文哲及高虹安，已經對民眾黨正直誠信的價值與形象造成混淆，「本人祈請李貞秀委員，能以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退，不再對外發言或直播，配合中央評議委員會之公正調查」，希望中評會發揮智慧共同承擔當前困境。