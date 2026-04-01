避免再失言惹議 民眾黨團要求李貞秀今委員會質詢改書面

民眾黨立委李貞秀因國籍問題未解，行政院日前已明確裁示各部會不提供索資、不接受質詢。今日立法院內政委員會邀請客委會主委古秀妃進行業務報告，是否接受李貞秀質詢備受關注。然而據本報掌握，李貞秀因日前直播失言風波，今日委員會質詢日前就被民眾黨團要求改書面質詢。

古秀妃於會前受訪時表示，基於「行政一體」原則，目前不會上台備詢，也不會回應提問。至於若出現聯合質詢情況？古秀妃說，仍需視召委裁示而定，會先與召委確認相關安排，但原則上立場不變，不會上台備詢，提問不會回答。

然而據本報掌握，李貞秀因日前直播失言稱「新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬」，引發黨內不小風波，儘管隔日出面道歉仍未止火。然而，事後李貞秀再次開直播，提及她過去說過多次金額，每次都不一樣，讓民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶不忍開砲，要李貞秀「知所進退」。因此，今日委員會質詢黨團日前就決定改為書面質詢，生怕再多引起更多風波。