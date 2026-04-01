【重磅快評】大進滿變大進補…中東戰火的台海蝴蝶效應

美以伊戰火未歇、帶動全球能源價格飆漲乃至引發台灣「塑膠袋之亂」…這些焦點新聞背後，正隱藏著一個沒什麼人關注、卻可能影響台海執法新局的「大進滿」事件，賴政府還要持續當駝鳥下去？

時間回到四天前，大陸方面傳出訊息，指澎湖籍漁船「大進滿8號」涉嫌非法向大陸漁船販賣成品油被大陸海警扣押。其後海巡署等相關單位也「低調」證實陸方扣我漁船；直到昨天，漁業署終於表示，目前案件仍在查證中，若查獲違規屬實，將依《漁業法》從重處分，最嚴重可撤銷漁業執照，並追繳相關補貼款，另涉刑法詐欺罪及違反《懲治走私條例》的刑事責任部分，將移送司法機關依法偵辦。

官方對大進滿8號的「低調」，其實要搭配著兩年前對於同屬一船隊的「大進滿88號」事件來看；自2024年金門近海發生快艇翻覆事故發生後，中國海警就開始執行常態化執法巡查行動，甚至航行至金門地區限制禁止水域，我海巡署也提高警戒，雙方幾乎已達「敵對模式」。

當年7月2日晚間，大進滿88號於大陸宣布的禁漁期內，在其水域內進行非法作業，遭中國海警登檢扣押。船主報案後，海巡署立即趕赴現場要求釋放大進滿88號。後因由於海巡署船艇已深入對方領海基線內，為避免衝突升級停止緊追。大進滿88號與船上6人遂被扣押於福建省晉江市圍頭港，最終船長繳納了近廿二萬人民幣的罰款後才獲釋。

看看當時台灣官方藉大進滿88號帶動的「高調」，再看看如今對大進滿8號的「低調」，就不免讓人好奇，究竟是差在那裡？

先談所謂的「觸法」。大進滿88號是因台灣方面「不認」大陸禁漁令，但大進滿8號涉嫌在海上販售「中油」大賺價差，卻是兩岸法所不許，也讓台灣方面失去了高調的立基點。

其實，由於台灣方面自2007年起，對漁船用柴油定有申購優惠用油政策，且免徵貨物稅與營業稅，因此漁船油價與對岸或他國多有價差，漁船「賺價差」早非新聞。但近來美以伊戰火帶動國際油價飆漲，賴政府強壓中油漲幅，更進一步擴大了兩岸漁船用油價差。

根據計算，如今台灣漁船用油與大陸柴油價格價差近一倍，以「大進滿8號」15萬公升的儲油量計算，販賣一船油可獲利超過280萬新台幣。利字當頭，當然會有人甘冒「殺頭」風險出海「拚搏」。

然則對台灣整體利益來說，更嚴重的後果只怕是，將進一步擴大陸方海警執法、打擊非法的水域。根據海巡署提供的訊息，大進滿8號3月4日從澎湖馬公啟航後就關掉了海上衛星定位訊號，直至25日才於海峽中線以西13浬處重新開啟，離大陸水域可還有一段距離。合理判斷，是因當時大陸海警船已靠近將登船執法，大進滿8號眼看逃不掉了才開啟定位，以便讓船公司和台灣方面知道「出事了」，希望能得到救援。

直言之，當「大進滿」利用兩岸油價政策差異來「大進補」，賠上的卻是讓中共海警船取得了連賴政府及其支持者都不敢高調抗議的「擴大台海執法範圍正當性」。

尤其，當三月初中共軍機出現罕見的連續十多天「零繞台」、台灣有些人還沾沾自喜之際，中共海警船卻是單獨展開另類「圍台」。中共將台海海峽內水化的意圖如此明顯，台灣方面如今更是主動送上讓對岸擴大執法的理由，未來會否演變為只要是對岸認為台海的商、漁船有可疑的犯罪跡象，隨時要辦就辦、要抓就抓？

在鄭習會即將成行，賴政府及民進黨仍以一貫的中共意圖分化台灣、拉攏在野黨視角看待之際，不禁要問，面對大進滿8號這類「實質賣台」事件以及可能對台海局勢造成的深遠影響，賴政府又做了什麼補救？又有何管道與對岸溝通？抹紅鄭習會，就能阻擋有心人士「真賣台」嗎？