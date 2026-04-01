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台美貿易協定尚待美方確認效力 美貿易代表已宣稱將監控執行

聯合報／ 記者陳熙文黃婉婷／華盛頓-台北連線即時報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國貿易代表署31日公布「2026年各國貿易障礙評估報告」，報告內容中點出，台美之間簽署的對等貿易協定處理許多台灣對美的貿易障礙，並表示，美方將監控台美對等貿易協定的執行。

我國今年2月13日由行政院副院長鄭麗君率團與美方就「台美對等貿易協定」（ART）達成共識，正式簽署協定，確定台灣獲對等關稅15%不疊加，並爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅等優惠。

不過，美國最高法院2月20日裁定對等關稅無效；針對ART是否仍有效力，政院當時指出，談判團隊持續溝通，美方承諾在完成內部行政作為及法律途徑後，會依序通知包含台灣在內的已簽約國家，待確定效力後，再將文本及影響評估整體送交國會。

美國貿易代表署31日公布最新年度的各國貿易障礙評估報告，內容點出台美對等貿易協定已處理多項台灣對美的關稅和非關稅貿易障礙，包括台灣已經承諾消除或減少99%過去課徵關稅的稅目，同時美國具有原產地資格的農產品也不會被課徵關稅、台灣也同意避免課徵任何剝削美國公司的增值稅、同時台灣也承諾資訊透明，提供美國出口商競標的最高限價；此外，台灣承諾同等對待美國豬肉和國內豬肉。

不過，報告也表示，台灣的米酒相較於一般酒品被課以較低的稅率，美方認為，米酒在台灣多作為炒菜用途，但也能飲用，美國和貿易夥伴持續希望台灣政府採取行動，確保進口酒沒有被課徵比台灣國內酒品更高的稅率。

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報告指出，台美對等貿易協定未來獲台灣立法院審查通過後，將產生效力；美方將監控台美對等貿易協定的執行。

政院 美國 貿易協定 台美關稅

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