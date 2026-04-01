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盧秀燕拋「軍購合理金額」遭疑與黨不同調 黃暐瀚：參選總統起手式

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市長盧秀燕近日受訪提及軍購合理金額，被認為已劍指2028總統大選。 聯合報系資料照／記者余采瀅攝影
台中市長盧秀燕近日受訪提及軍購合理金額，被認為已劍指2028總統大選。 聯合報系資料照／記者余采瀅攝影

台中市長盧秀燕30日針對軍購議題公開表態，她接受《自由時報》專訪時指出，台灣合理的軍購金額應落在8000億元至1兆元之間，盧秀燕昨（31日）再向媒體表示，其支持方向「與國民黨提出的3800億加上彈性空間（+N）差不多」。

由於此次受訪相關立場被認為與國民黨中央說法略有差異，媒體人黃暐瀚臉書分析，但凡軍購議題涉及國防、外交與兩岸關係，並非地方首長的職權範圍，盧秀燕此時主動表態，具有高度的政治選舉意涵。

黃暐瀚認為，盧秀燕透過專訪明確支持軍購，且主張不必等待「發價書」即可主動爭取，強調「台灣需要軍備」、「全球都在搶」，此舉不僅展現其在重大議題上的立場，其勇敢表態，是宣示參選2028總統的起手式。他直言，大膽支持軍購與台美關係，是盧秀燕「總統路的啟程」，更是替藍營保留未來勝選的可能性。

他進一步分析，盧秀燕一方面需展現「直言敢言」的領導形象，另一方面又須避免激怒部分對美國與軍購持保留態度的支持者，因此在表態同時強調與黨中央立場一致，顯示其在擴展選民支持與鞏固基本盤之間的平衡考量。

黃暐瀚說，盧秀燕其實很清楚，一旦國民黨與「反美」、「反軍購」畫上等號，「重回執政的希望，也等於跟著消失」。

黃暐瀚也質疑，若立場完全與黨中央一致，何以選擇接受《自由時報》專訪公開表態，以及在3800億元之外再提出「+N」的彈性空間。他認為，錯過黨主席選舉後，盧秀燕選擇在關鍵議題上發聲，是其政治布局的重要一步。

盧秀燕 黃暐瀚 軍購 國民黨 兩岸關係

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