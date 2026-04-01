陷霸凌疑雲 楊珍妮：與顏慧欣生前互動良好

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣因病辭世，傳出生前遭長官排擠，甚至霸凌，各界將矛頭指向總談判代表楊珍妮。行政院長卓榮泰昨天指出，行政院三月廿六日組成調查委員會，全數由外聘委員組成，隔日已透過視訊會議做成若干決定與程序，希望盡快完成調查並公諸大眾。

楊珍妮在爭議爆發後遲未表態，上周五的立法院會也請假未出席，昨天低調現身立法院。面對媒體追問，她表示，顏慧欣是經貿辦最重要的人才，在顏生病前，和大家有良好互動，「我們都很難過」，一切靜待調查。

但據了解，自聯合報日前獨家率先揭露顏慧欣辭世消息，顏家人迄未曾接到楊珍妮關心電話或訊息；對於昨天楊珍妮向記者表述的內容，顏家人感到非常驚訝與痛心。

相關人士並指出，針對之前楊珍妮在接受媒體電話訪問時說，顏慧欣是楊找去行政院經貿辦（ＯＴＮ）一事，直斥根本是謊話。

顏慧欣三月十二日病逝，生前疑遭職場霸凌，據了解，府院對此事謹慎以對，決定透過調查釐清真相，給予家屬公道；卓揆昨赴立法院施政總質詢前受訪也提到，由外部委員組成的調查委員會已透過視訊會議啟動程序，依規定，兩個月內要完成調查。

面對楊珍妮神隱多日，國民黨立委王育敏昨質詢時，一度要求楊上台備詢，但主持院會的副院長江啟臣說，楊珍妮在總質詢的身分是政務委員，可以提供資料，但不上台備詢。

無獨有偶，我駐美代表俞大㵢近日亦被爆料指涉職場霸凌，因個人口腹之慾隨意解雇員工，也因餐宴打包的菜色不如預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降職羞辱；此外，更讓自己家眷隨意進出辦公室，如對官邸服務不夠周到，甚至在辦公室大罵文官。

外交部政務次長陳明祺表示，目前為止沒有接到相關申訴案例，會持續密切觀察。