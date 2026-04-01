物價聯合小組 3地稽查囤積哄抬

美國跨黨派聯邦參議員組團訪台，昨天下午拜會立法院，會晤立法院長韓國瑜及朝野立委。針對立法院刻正審查國防特別預算條例草案，美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）表示，無論最後通過的是二百億美元或四百億美元，都要討論如何運用，他提醒台灣「不要犯下對基本戰力投資不足的錯誤，因為對手可能趁虛而入，反讓台灣錯失利用不對稱戰力來打造不確定性的機會之窗」。

2026-04-01 00:00