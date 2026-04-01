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包材漲價 卓揆：戰事超越當初預期

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭陳儷方陳秋雲／連線報導
台北市大同區某免洗餐具商行貨架上的塑膠袋，幾乎被消費者搶光。記者林伯東／攝影
台北市大同區某免洗餐具商行貨架上的塑膠袋，幾乎被消費者搶光。記者林伯東／攝影

美伊戰爭造成原油供應鏈受阻，塑膠袋存量緊張，價格飆漲，恐連帶影響米價。行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時坦言，戰事超越當初預期，包材可能先漲百分之廿左右，已要求中油增產，四月可增二萬公噸乙烯給製造廠，同時也正協調台塑增產。農業部長陳駿季說，米商承諾會吸收包材成本，不會調漲米價。

美伊戰爭造成原油供應鏈受阻，全台最大米商「三好米」所屬億東企業每月真空包材成本暴增一倍，上游供貨量更減半，現有庫存僅能支撐至五月；地方農會也受包材缺貨衝擊，部分廠商揚言漲米價。

記者直擊，小北百貨塑膠袋貨架上，近日不論是透明平口塑膠袋或背心塑膠袋，都只剩下三斤以上的大容量包裝；部分塑膠袋要收費的飲料店及便當店也貼出公告，表示因原物料短缺即日起加購袋子將收二元，過去只收一元。國民黨台中市議員擬參選人吳宗學說，有早餐店業者反映，一捆塑膠袋價格短期內上漲百元，傳統市場攤商開始減少免洗餐具使用。

經濟部指出，已協調通路業者維持穩定供貨，經濟部產業發展署將協調上游製造商，加強產能調度與供貨安排，優先支應市場需求；產發署也會協助業者強化出貨效率，避免局部缺貨情形擴大。至於價格部分，經濟部表示，通路商可能因進貨成本而適度反映，相關情形將持續關注，必要時採取進一步穩定措施。

國民黨立委王育敏昨質詢，國安團隊評估美伊戰爭還會持續多久、政府如何因應？卓榮泰表示，戰爭雙方正在膠著狀態，一開始外界評估兩到四周會結束，現在看來時間會超越當初的預期；目前油氣供應情況穩定，油比較沒有問題，ＬＮＧ（液化天然氣）六月還差一點點，會繼續努力。

卓榮泰指出，塑膠袋原料是乙烯，中油現在乙烯生產量一個月是六萬公噸，增加生產可達到七點九萬至八萬公噸之間，應該多增加二萬公噸，台塑增加產量還沒有那麼多，持續協調中，評估四月就可以把原料生產出來，並提供給製造廠。

國民黨立委葉元之說，他憂心米商包材成本暴增恐使米價上漲，市場也傳出塑膠類餐具囤貨情況。卓榮泰表示，主要是包材原物料缺乏，但中油會增產原物料，也會請台塑增加供應量，藉此增加上游原料。

葉元之質疑緩不濟急，米價預計會漲多少？卓回應，包材可能先漲約百分之廿。陳駿季指出，米商基本上也承諾吸收看漲的包材成本，政府也會隨時掌握米價漲幅，不會讓塑膠袋的微幅上漲導致米價攀高。

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