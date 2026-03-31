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鄭習會可望登場 總統府前發言人：賴總統應見鄭麗文「主動殺球」

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府前發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料照片
總統府前發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問中國大陸，「鄭習會」有望登場，鄭日前也表示，願意隨時與賴清德總統對話、見面。總統府前發言人Kolas Yotaka今天表示，賴總統應接球，因為這不是被迫接球，而是千載難逢的主動殺球。

Kolas Yotaka在臉書表示，「賴總統應見鄭主席」。她認為如果日本首相高市早苗是台灣總統，極可能會見鄭麗文。若賴總統把鄭麗文想成「戴著鄭麗文面具的習近平」，那麼，當鄭麗文表達願意在鄭習會前後見賴清德，她認為賴總統應接球，因為這不是被迫接球，而是千載難逢的主動殺球。

Kolas Yotaka說，賴總統不用去國會，就當著國際媒體的面向鄭麗文說明國民黨的國防預算套路將傷害台灣。以總統高度掌控話語權，這一局只會得分不會失分。守護國家安全，是一個8歲小孩到80歲老人都聽得懂的主張。她認為民進黨應勇敢挺進，沒有後退的餘地。

Kolas Yotaka提及，日經亞洲Nikkei Asia刊登了一篇她的投書，編輯部下了一個標題叫做「日本正在為最壞打算，台灣還在找藉口」。她想主要是因為她在文中提到台灣被拖著停滯不前的原因吧。被什麼拖著？她在文中寫到，「台灣被躊躇的能源政策拖累、被無下限杯葛國防預算的國會拖累、被中共假訊息的攻擊拖累，且此刻仍無力解決，所以無法往前走。」對比日本，台灣就像龜兔賽跑的兔子，她擔心就要輸掉比賽。但台灣不能輸，所以寫了這一篇，「感謝日經亞洲」。

中共 日本 總統府

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