「重創民眾黨形象」賴香伶轟李貞秀：祈請知所進退 配合中評會調查

民眾黨立委李貞秀近期爭議不斷，苗栗縣副縣長賴香伶今天表示，李貞秀傷害民眾黨前主席柯文哲、新竹市長高虹安，更讓民眾黨正直誠信的價值造成混淆，相關發言重創民眾黨形象，「本人祈請李貞秀委員，能以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退。」

賴香伶現職為苗栗縣副縣長，同時身兼民眾黨苗栗縣黨部主委，過去曾經擔任台北市勞動局長、民眾黨立法院黨團總召及民眾黨政策會執行長等。

李貞秀先前在直播指稱「高虹安拿了柯文哲700萬元」，高虹安駁斥子虛烏有，同時也希望放話者自重。民眾黨上周發布新聞稿表示，針對李貞秀烏龍爆料一事，中央委員會認定其言行觸犯民眾黨正直誠信原則，並且嚴重破壞民眾黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

賴香伶晚間透過民眾黨苗栗縣黨部臉書發文，她說雖然已經不在中央黨部工作，但是還是關心民眾黨的發展，「今天一早看到李貞秀委員的新聞，有些意見必須要表達，這是我做為黨員及黨部主委的責任。」

賴香伶表示，李貞秀近日言行傷害柯文哲及高虹安，已經對民眾黨正直誠信的價值與形象造成混淆，更是引發基層反彈與質疑，「本人祈請李貞秀委員，能以黨的生存與支持者之焦急為念，知所進退，不再對外發言或直播，配合中央評議委員會之公正調查。」

賴香伶說，民眾黨不分區立委的任務，應該是積極推動重要政策及主張，然而李貞秀上任至今不僅未達標準，相關發言屢屢爭議徒生、重創民眾黨形象，「真的不忍創黨以來累積的辛苦無端被毀，更擔憂對2026年地方候選人造成衝擊」，希望中評會發揮智慧共同承擔當前困境。