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盧秀燕盼中央喊卡土方新制 國土署：暫緩將功虧一簣

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國土署營建土方新制一度引發土方之亂。圖／聯合報資料照片
國土署營建土方新制一度引發土方之亂。圖／聯合報資料照片

土方之亂還沒結束，台中市盧秀燕今指政策用意良善，但沒有執政能力只會造成如今局面，建議中央暫時停止實施新制。國土署晚間回應，貿然暫停政策恐導致非法棄置回升，功虧一簣。

國土署營建剩餘土方新制已上路3個月，曾一度引發全台砂石車裝機不足，不敢出車、土資場量能不夠不敢收土，加上土方全流向GPS化，非法廢土傾倒更容易被抓到，土方業者乾脆不收土，導致建案不敢開挖的土方之亂。後續國土署陸續研擬配套措施，由於台中市並無最終處理場，相較北、南部受影響情況還沒改善

台中市府宣布，去年申請開工的建照展延1年、今年申請的建照展延2年，並透過短期異地暫置、中期公有地暫置，以及長期台中港土方暫置區，緩解政策對業者的影響。

盧秀燕今指出，國家要實施計畫，執政能力很重要，建議中央暫時打住新制。

對此，國土署回應，行政院已協調交通部、經濟部及內政部等部會，整合中部區域資源並提出配套措施，協助台中及周邊縣市共同解決土石方去化問題，如彰濱暫置場10公頃已由國土署協助整地，後續交由彰化縣政府經營管理，近期將啟用；同時協台臺中港暫置場7公頃土地，由台中市政府洽台中港務公司辦理。

國土署強調，中市府應主動盤點公有土地、公營事業及閒置工業區，以短期暫置與調度，並杜絕聯合壟斷等不法行為，確保土方去化透明及合法營運。

國土署說明，除中部地區外，針對國內出土量較大的直轄市政府，行政院已協調台北港提供14公頃土地及56萬立方公尺暫置收容量，讓台北市及新北市使用；桃園市透過航空城區段徵收協助桃園地區土方去化；台南市政府業已推動台南七股暫置場27公頃供150萬立方公尺暫置；高雄市政府業已啟動南星計畫，提供728萬方的收容量。

國土署 台中市 盧秀燕

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