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稱核能「多一項選擇、多一些準備」卓揆：不會讓以後的人束手無策
重啟核能議題持續引發關注，民進黨立委邱議瑩今天質詢有關政府「核綠並行」的具體策略。行政院長卓榮泰答詢表示，轉型目標不變，希望綠能增加至百分之卅、燃煤降至百分之廿；有關核能，「若多一項選擇，我們多一些準備」，不會讓以後的人發生束手無策情況。
邱議瑩今天在立法院施政總質詢時強調，政府在面對中國統戰威脅時必須態度強硬，同時在國家能源配比與長遠建設上，應展現具備「預見性」的戰略眼光。
邱議瑩質詢指出，受國際因素影響，單艘LNG（液化天然氣）船成本增加十億元，預計至六月將累計增加超過兩百億元以上支出，使中油面臨高度的增資迫切性與財政黑洞；在現今大環境下，政府對能源配比與核綠並行的具體策略為何？
卓榮泰答詢表示，政府目前仍維持天然氣百分之五十、綠能增加至百分之卅、燃煤降至百分之廿的轉型目標；天然氣當然有儲存上比較急迫性的問題，像現在法定十一天被認為不夠，所以之前就已經著手準備，要增加必要的儲氣槽，以確保法定安全儲量。
卓榮泰提到，現在因為國際、戰爭、AI因素等，當能源還有各種可能來源時，政府不會放棄；核能議題上，「若多一項選擇，我們多一些準備」，當有需要時，不會讓以後的人發生束手無策情況。
卓榮泰表示，新式核能可能還需要一些時間，傳統核能能否重啟，則還有很多條件要完成，現在都是未知狀態，現在啟動程序是「希望在未來有多一個可能的選項」。
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