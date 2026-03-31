美議員拜會立委 陳冠廷：在野立委會中未反對 軍購條例似有曙光

美國跨黨派聯邦參議員組團訪台，今天傍晚前往立法院拜會立法院長韓國瑜及朝野立委。與會的民進黨立委陳冠廷會後受訪表示，這次會談主要是尋求共識，藉由跟美方參議員對話，鼓勵未來在野黨跟執政黨一起找出方法，讓1.25兆元預算案經過討論有共識；野黨立委在會中沒有表現出反對態度，會談滿積極正向，似乎有曙光，但奉勸千萬不能走傅崐萁路線。

陳冠廷指出，餐敘大約一個多小時，不管美方還是我方，氣氛滿融洽，談到台美間合作，從外交到國防甚至以後更多元，美方跟台灣有共同價值。

陳冠廷說，會中有談到對美方重視重返印太，特別是台灣、日本、南韓，接下來美方議員也會去訪問日本，這也是參議院跨黨派議員們對印太重視程度，特別是美方近期專注中東，有印太夥伴質疑會不會美方疏於印太，這次是具體行動跟盟友們展現美方對印太承諾。

關於國防特別預算條例，陳冠廷表示，台中市長盧秀燕日前有提到慢慢傾向支持，甚至說出1兆元左右，在這樣氣氛下，一步步推進接近行政院版本，下周朝野協商鼓勵每位在野黨立委都能參與，希望尋求共識，接近院版，內容金額武器再做討論，架構要先過。