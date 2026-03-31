美參議員訪團赴立院拜會 牛煦庭：他們能理解國民黨立場

美國跨黨派參議員訪台團稍早赴立法院拜會，與朝野黨團代表間是否談及軍購成關注焦點。國民黨立法院黨團的與會代表牛煦庭透露，當然有提及，對方也能了解國民黨團立場；民進黨立法院黨團的與會代表陳冠廷也說，在野黨團代表對軍購都很積極，期待最終更接近行政院版軍購特別條例草案，但「不能走回傅崐萁的路線」。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）近日率跨黨派訪問團訪台，稍早並赴立法院拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及朝野黨團代表。消息引發各界討論，也盼了解拜會時會議情況。

牛煦庭指出，過程中氣氛很好，當然美方也對軍購表示關心，他除表述國民黨立場外，也說明立法院處理軍購特別條例草案的程序，而對方也能了解國民黨立場及立法程序，大家都期待協商能過程圓滿，可以拿出智慧各自妥協，找到不甚滿意但能有共識的方案，不過今天會面中並沒有談到具體數字。

陳冠廷說明，這次會談盡量尋求共識，也藉由跟美國參議員對話，鼓勵未來在野黨、執政黨可以一起找出讓1.25兆元的軍購特別條例草案可以順利有共識的方法；剛會談約一小時過程中，氣氛是滿融洽的，同時也談到台美之間的合作，從外交到國防甚至未來能更多元，因為台美有許多共同價值。

另外，有關台中市長盧秀燕對軍購匡列金額表態，陳冠廷也說，其實盧秀燕提到的內容已經慢慢傾向，當中包含商購，甚至金額要一兆元，希望軍購條例在此情況下一步步推進，更接近行政院的版本。

陳冠廷表示，剛會中並沒有在野黨立委表示反對意見，對軍購特別條例都是表現積極正向，其實金額、種類等都可以再討論，但架構要先過；接下來朝野協商，也鼓勵每位在野黨立委能參與。現在似乎看到曙光，希望往盧秀燕的方向邁進，但千望不能走回國民黨團總召傅崐萁的路線。