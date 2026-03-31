鄭習會、川習會接力登場 美議員：對話是好事 美中關係牢固台灣愈安全

中國大陸國家主席習近平預計4月會晤國民黨主席鄭麗文，5月會晤美國總統川普，鄭麗文也計畫在訪問中國大陸之後，訪問美國，在在牽動美中台局勢。這兩天在台灣訪問的美國聯邦參議院外交委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）表示，對話是好事；參議員匡希恆（John Curtis）則說，美中關係越牢固，台灣就越安全，台灣不用把美中元首會晤視為壞事。

針對鄭習會，夏欣表示，對話是好事，大家都知道，川普4月就要訪問中國；「我們認為對話是好事，希望中國平等看待台灣的執政和在野的領袖，如果他們跟一方對話，也要跟另一方對話，這會是好事。」

夏欣表示，她理解中國就台灣議題發表的聲明，正因如此，台灣替自己的未來做好準備至關重要，要避開「不願見到的結果」的最佳方式就是威懾。

匡希恆回憶1979年美國與中華民國斷交後，美國國會介入並定義了美台關係，凸顯美國國會在台灣議題上發揮作用，他自己也已經提案將六項保證入法。

話鋒一轉，匡希恆說，台灣不用把美中元首會晤視為壞事，或是一件令人恐懼的事情；美中關係越牢固，台灣得到的保護越大；若美中關係不佳，中國更可能對台灣採取侵略行動；若美中關係強健，兩國總統保持對話與工作關係，中國就不會對台灣採取侵略行動。

匡希恆指出，他希望台灣民眾了解，這項關係是強勁的，行之有年且有規則可依循，適用台灣和中國，且有助保護台灣；此外，他說，美中的牢固關係應該是所有人共同的追求。