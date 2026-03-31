歐洲議會安全暨防衛委員會主席：台海和平穩定影響歐洲安全繁榮

賴清德總統今接見歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團時表示，面對威權主義不斷擴張，唯有持續強化自我防衛能力、提升社會整體韌性，並與理念相近的夥伴深化合作，才能以實力確保區域的和平與穩定。賴總統也強調，民主國家之間的合作，從來不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值。

賴總統致詞時表示，近年來台灣除了積極推動國機國造、國艦國造，以及無人載具等關鍵技術的自主研發，政府更提出為期8年、400億美元的國防特別預算規劃，希望厚植國防實力，打造更具韌性的防衛體系。今年臺灣的國防預算根據北約標準，在GDP占比達到3.32%，預計在2030年之前達到GDP 5%。

賴總統指出，上任後在總統府設立「全社會防衛韌性委員會」，整合中央與地方、政府與民間的力量，從民力訓練、戰略物資、醫療體系到關鍵基礎設施，全面提升國家面對各種風險和危機的應變能力，讓社會韌性成為國家安全最堅實的基礎。

賴總統說，台灣長期站在第一線，對抗威權擴張以及複合式威脅，始終樂意將所累積的經驗與歐盟以及國際友盟國家共同分享，攜手維護區域和平，以及所珍視的民主生活方式。期盼在訪賓及歐洲議會的支持下，台灣與歐盟能在無人機、半導體、資安、以及太空等關鍵戰略產業，建立更緊密的合作機制，共同打造安全可信、具備韌性的民主供應鏈，確保關鍵產業的安全及自主性。

歐洲議會安全暨防衛委員會主席史琪曼(Marie-Agnes Strack-Zimmermann)表示，歐盟逐漸意識到安全與地緣政治的現實，像是俄羅斯對烏克蘭的非法侵略戰爭，以及中東戰爭都引起國際社會高度關注，整體戰略環境的不穩定性持續升高，各界也擔心是否會為台灣帶來新的風險。

史琪曼說，歐洲高度重視相關情勢，並希望更深入了解整體局勢，從俄羅斯、中東到印太地區，無論是戰爭或戰爭威脅，均顯示當前安全環境日益不穩定且複雜，必須審慎因應。此外，台灣對歐盟具有重要意義，不僅是民主國家，也是經濟與科技上的重要夥伴，更是全球貿易體系的重要成員，台海和平穩定不僅與區域相關，也影響到歐洲的安全與繁榮。

史琪曼說，儘管歐洲與臺灣面臨的情況不同，但都面臨共同的挑戰與影響。歐洲支持穩定、對話、反對脅迫及任何以武力單方面改變現狀的行為，此一立場清晰且明確，同時致力採取負責任且務實的歐洲方針。

史琪曼表示，歐盟與台灣應在各領域深化合作，包括安全供應鏈、半導體、資安、關鍵基礎設施及國防產業韌性等，這些不僅是經濟議題，更是安全議題。期盼歐洲與台灣未來能以更務實的方式持續深化合作。