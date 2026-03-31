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美伊戰爭塑膠袋存量緊張 卓榮泰：已要求中油增產 4月可增2萬公噸乙烯

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、農業部長陳駿季（左）、經濟部次長何晉滄（右）前往立法院進行施政總質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（中）、農業部長陳駿季（左）、經濟部次長何晉滄（右）前往立法院進行施政總質詢。記者季相儒／攝影

美伊戰爭造成原油供應鏈受阻，塑膠袋存量緊張。國民黨立委王育敏今質詢，油氣供應是否穩定？行政院長卓榮泰答詢，油氣供應3至5月都穩定，6月差一點點正在努力，其中油比較沒有問題，是LNG（液化天然氣）的問題；至於塑膠袋等包材，已要求中油增產、也跟台塑協調增產，評估4月中油將增2萬公噸乙烯給製造廠。

王育敏質詢，美國總統川普說戰爭一個月結束，我國安團隊有無評估戰爭還會持續多久？此外，中東戰爭衝擊全球原物料供應，上周發生塑膠袋之亂，是因為塑膠包材上游原料乙烯缺貨，政府如何因應？

卓榮泰答詢指出，戰爭雙方正在膠著狀態，一開始外界評估兩到三到四周會結束，現在看時間應該會超越當初的預期。目前油氣供應情況穩定，油比較沒有問題，是LNG（液化天然氣）6月還差一點點。

至於塑膠袋、米包裝，卓榮泰說，這些原料是乙烯，目前要求中油、台塑增加生產；雙方經過協調後，評估4月就可把原料生產出來，提供給製造廠。

卓榮泰補充，中油現在乙烯生產量1個月是6萬公噸，增加生產可達到7.9萬至8萬公噸之間，應該多增加2萬公噸，台塑部分增加產量還沒有那麼多，持續協調中。

立委王育敏（前）質詢。記者季相儒／攝影
立委王育敏（前）質詢。記者季相儒／攝影

卓榮泰 中東情勢 王育敏 中油 液化天然氣

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