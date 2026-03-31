接見「台英國會小組」訪團 總統盼深化經貿合作：英國續挺台加入CPTPP

總統賴清德今天接見英國國會「台英國會小組」訪團時表示，台海的和平與穩定不僅攸關區域安全，更與全球供應鏈韌性以及世界繁榮息息相關，期盼雙方在既有的經貿合作架構下，持續加深產業交流，英國能繼續支持台灣加入CPTPP，共同開創印太經貿新局。

賴總統下午在總統府接見「台英國會小組」訪問團致詞表示，訪團的來訪充分展現英國國會對台灣的堅定支持，尤其是台英國會小組共同主席、上議員羅根勳爵（Lord Rogan），去年才到台灣出席福爾摩沙俱樂部年會，今天再次見面，倍感親切。

他說，近年來，台英關係愈來愈緊密，英國國會在英國政府提升台海和平關注上，支持台灣國際參與等議題，始終扮演關鍵角色。

總統表示，當前國際情勢瞬息萬變，台海的和平與穩定不僅僅攸關區域安全，更與全球供應鏈韌性以及世界繁榮息息相關，台灣感謝英國政府以及國會多次公開反對片面改變台海現狀，並強調印太與跨大西洋區域的安全不可分割。

總統提到，身為國際社會負責任的一員，台灣會善盡區域安全的責任，也期盼英國政府能夠像往常一樣，持續關注台海的和平與穩定，也非常感謝英國政府曾經派遣航艦巡弋印太地區，執行自由航行任務，以具體的行動共同守護台海與區域的和平穩定。

除了安全議題，總統表示，台灣與英國在科技創新、經濟韌性以及綠能轉型等領域也共享合作的潛能。2023年台灣與英國簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP），這是台灣與歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構，去年在ETP架構下進一步簽署投資、數位貿易以及能源與淨零排放3項子協議。

總統表示，由衷期盼與台英關係的發展繼續創下新的里程碑。未來台灣會跟英國加深經貿交流、促進產業合作，也希望英國繼續支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），共同開創繁榮發展的印太經貿新局。

羅根勳爵致詞表示，這次訪團有5個政黨參與，成員來自威爾斯、北愛爾蘭、英格蘭與蘇格蘭，共同表達對台灣的支持。

他說，非常欣賞台灣作為自由民主國家的地位，因為此地區還有其他並非民主國家。此行也向外界及台灣的鄰國展示英國對台灣的支持。

他並呼應賴總統關於台海和平穩定的談話，強調在當前局勢下，保持台海和平穩定對國際貿易開放至關重要，「在當今動盪不安的世界中，這一點顯得比以往任何時候都更加相關。」

他也向賴總統承諾，「請放心，我們在倫敦日復一日地努力，爭取讓台灣參與國際關係與國際組織，我們也會持續這麼做」。