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顏慧欣憂加入CPTPP「消極、敷衍」 卓揆：對美談判後將投入全力

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣，傳出生前疑遭霸凌。 圖／聯合報系資料照片
已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣，傳出生前疑遭霸凌。 圖／聯合報系資料照片

經貿辦副總談判代表顏慧欣辭世，外傳其生前曾遭職場霸凌，並對台灣加入CPTPP的執行「消極、敷衍」感到憂心。行政院長卓榮泰表示，政院很重視這兩個形容詞，我方長年爭取加入CPTPP，仍差取得會員國共識；對美談判告一段落之後，會把全力放在CPTPP以及其他更多國家的雙邊談判。

卓榮泰率相關部會31日赴立法院進行總質詢備詢。立委林德福質詢關切台灣加入CPTPP的進度，他詢問，CPTPP成員國之中，目前態度上支持我方的數量有多少？

卓榮泰表示，想加入CPTPP，最重要的是需要成員國的共識，目前沒有辦法全部達到，當中有很大的政治因素。這部分，在處理過程當中，我方要尊重每一個當事國跟我方互相的承諾。

林德福質疑，現在根本就是在拖進度。最近經貿辦副總談判代表顏慧欣因病辭世，顏慧欣辭職信也提及，爭取加入 CPTPP 在執行層次「消極、敷衍」，無具體計畫與時程。

卓榮泰指出，CPTPP是我方進入到國際經貿組織的重要門檻，長久以來，從美方到日方在角色主導調整過程當中，我方都極力爭取加入，也盡量符合奧克蘭三原則。現在只差一步，就是最後的會員國共識這部分。

卓榮泰說，對於CPTPP，談判辦公室有長年規劃在進行。過去這一年，雖然我方全力放在對美談判，但還是透過各種國際的場合，跟所有關心台灣、願意讓台灣發聲的國際友人傳達，希望他們能夠協助台灣加入CPTPP。這個工作過程跟努力，是永遠沒有放棄的。

卓榮泰提到，他也答應過林德福，會把工作小組繼續強化。談判辦公室現在也增加了人手，希望在對美談判告一段落之後，能把全力放在CPTPP以及其他更多國家的雙邊談判，讓我方能夠進入到國際社會。

對於顏慧欣辭職信提及，我方加入CPTPP執行層次「消極、敷衍」，卓榮泰強調，政院很重視顏提出的這兩個形容詞，一定會把這樣的形容，化成更有力的助力，因此希望能夠強化整個工作小組。

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