【重磅快評】俞大㵢後台很硬 民進黨連視訊說明都不敢？

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣病逝後傳出生前遭霸凌，矛頭指向總談判代表楊珍妮，行政院長卓榮泰表示已組調查委員會並透過視訊做成若干決定與程序，希望儘快完成調查；巧合的是，駐美大使俞大㵢也傳有霸凌情事，外交部僅說「沒收到相關申訴」。兩件事都被指涉民進黨派系鬥爭，但俞已非首次傳出爭議，外交部如此溫吞，難道想步上顏案後塵？

顏慧欣本月12日因病辭世，隨後爆出生前疑似遭受職場霸凌疑雲；起因是她在病中的請辭信曝光，內容揭露她在職場上的困境，專業建言不僅未獲採納，還遭到「嚴厲駁斥」，部分執行層次存在消極敷衍的態度，缺乏具體計畫，令她深感憂慮。

外界把矛頭指向總談判代表楊珍妮，楊神隱數日，今天態度低調表示，顏慧欣生病前和大家有很好互動，一切靜待調查。但基層則爆料指顏在職期間被架空，長期承受來自長官的壓力，近日並傳有民進黨派系鬥爭，經濟部雖駁斥相關說法，但顏家婉拒行政院功績獎章，被解讀為對官方處理方式的不滿，並對顏生前所遭受待遇表達抗議。

對於顏慧欣辭世，卓榮泰曾表達遺憾與不捨，並證實他有收到請辭信，已指示由外部委員組成專案小組進行事實釐清；副院長鄭麗君也哽咽落淚，強調政府有責任調查真相並向家屬表達慰問。但顏慧欣的「控訴」背後其實是國家經貿談判人才的折損，又豈是卓、鄭兩人的不捨及哽咽所能彌補？

讓人納悶的是，顏慧欣生前曾多次隨同鄭麗君赴美參與經貿談判，還被鄭麗君誇讚為台美關稅談判的「最佳戰友」，鄭麗君對顏慧欣的職場表現應有近距離的觀察，難道絲毫沒有察覺異常？還是因為楊是蔡英文愛將而遮蔽了鄭的視線？顏家婉拒功績獎章，心情其實是可以被理解的。

另一焦點是駐美大使俞大㵢，近日也有人發文爆料，「職場霸凌最高等」就像俞大㵢一樣，因為個人的口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降職羞辱，讓自己家眷隨意進出辦公室，如對官邸服務不夠周到，甚至在辦公室大罵文官。

俞大㵢位居要津，一年多前曾被爆料濫用公款，購買高級沙發、咖啡機等，甚至要買高級名車，但被擋下來；在野黨立委曾要俞回國說明，但都被民進黨政府以公務繁忙為由拒絕，如今被加碼爆料，外交部卻只是輕描淡寫，稱外交部對於職場霸凌絕對不容忍，也會盡力維持職場友善環境，根本全篇官話。

如果顏慧欣案可委由外部委員調查，並開視訊會議啟動程序，釐清請辭信中所指的「嚴厲駁斥」是否構成法律或行政規範上的職場霸凌行為；俞大㵢被爆料的情節可能不亞於顏案，俞被接連爆料，近日還有新情節，如果民進黨真的重視職場霸凌就該確實釐清。除非，俞的後台真的很硬，民進黨連要他視訊說明都不敢？