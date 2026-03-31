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呂秀蓮喊拋開意識形態：李貞秀取得我國籍後 自動喪失中國籍

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片

對於民眾黨立委李貞秀國籍爭議，前副總統呂秀蓮今天表示，李貞秀根據我國國籍法取得國籍後，自動喪失中華人民共和國的國籍，不必特別申請。除非內政部或情治單位出示符合中華人民共和國國籍法第12條的具體證據，否則根據當前兩岸各自實施的國籍法，朝野必須拋開意識形態，依法行事。

呂秀蓮辦公室今天發布新聞稿表示，國科會3月20日發布一份研究報告，指出台灣民眾對民主制度認同的比例，從2020至2024年，由53趴降到49趴，連一半都不到。終生致力人權民主和平的呂秀蓮對此一報告至表震驚與痛心。

呂秀蓮3月24日聯絡立法院長韓國瑜辦公室，希望以「政治受難者、前立委與前副總統」三個身分，親訪最高民意殿堂的國會議長，提出「民主土石流，誰來擋？」的緊急呼籲。

呂秀蓮表示，長期以來朝野從政人物漠視法律，甚至違反憲法的重大原則，特別針對陸配參政問題及預算審查呼籲立法院並提醒國人，「台灣的民主土石流問題」。

呂秀蓮指出，中華民國國籍法規定，取得國籍滿10年之外國人（包括陸配），可以參選的公職不只立委，還包括正副總統、四院院長及縣市長等共十項公職，此一法律規定符合當前國情嗎？不必檢討修訂嗎？

呂秀蓮表示，依中華人民共和國國際法規定，原則上李貞秀取得我國即時即自動立即喪失中華人民共和國國籍，但李若為「國家工作人員」則「不得退出中國籍」。

呂秀蓮指出，依我國國籍法，李貞秀有資格參選立委，甚至正副總統。內政部強迫李貞秀提出放棄原生國籍的要求合不合理，基於兩岸關係的敵意和安全難說不合理。但是否合法呢？

呂秀蓮說，李貞秀根據我國國籍法取得國籍後，自動喪失中華人民共和國的國籍，不必特別申請。除非內政部或情治單位出示符合中華人民共和國國籍法第12條的具體證據，否則根據當前兩岸各自實施的國籍法，朝野必須拋開意識形態，依法行事。

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