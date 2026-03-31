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重啟核電 卓榮泰：多一項選擇不讓以後束手無策

中央社／ 台北31日電
行政院長卓榮泰（左）、人事長蘇俊榮（右）前往立法院進行施政總質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）、人事長蘇俊榮（右）前往立法院進行施政總質詢。記者季相儒／攝影

總統賴清德21日宣布重啟核電，引起社會諸多討論。行政院長卓榮泰今天答詢民進黨立委邱議瑩時表示，政府現在還是以第二次能源轉型為目標，但如果多一項選擇，多做一些準備，當有需要時，就不會讓後人束手無策。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

邱議瑩質詢時指出，中東戰火衝擊全球能源供應，台灣現在天然氣占比將近50%，能源配比是否調整，台灣的能源戰略，到底未來是低碳優先、成本優先還是韌性優先。

卓榮泰表示，能源配比原定「燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%」，現在天然氣還是維持，但把綠能增加到30%，燒煤降到20%，希望這個目標能夠達到。

卓榮泰說明，天然氣當然有儲存上比較急迫性的問題，像現在法定安全存量天數為11天，顯然不夠，所以政府已在之前著手準備，要多擴建一些必要的儲氣槽，增加法定安全儲量。同樣的，如果有現在因為包括國際、戰爭，或AI快速成長等因素，政府不放棄各種可能的能源來源，就核能的問題，傳統核能跟新式核能，但都會用安全來做考量。

邱議瑩追問，賴總統說要核綠共行，但是現在如果要重啟核電，還需要做過很長一段時間的安全評估，就現在的大環境下，政府對於核綠共行的可行性，跟對此可以實施的期程能夠掌握嗎。

卓榮泰回應，政府現在還是依第二次能源轉型為目標。但是如果多一項選擇，政府多做一些準備，當有需要的時候，不會讓以後的人束手無策，未來能多一種可能選項。

卓榮泰強調，現在多做一些準備之中，新式核能可能還要一段時間，至於傳統核能能否重啟，它要很多條件必須完成，現在都是未知狀態，政府啟動這個程序，是希望在未來多一種可能的選項。

行政院長 能源 天然氣 卓榮泰 重啟核電

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