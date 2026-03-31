楊珍妮被要求備詢說明顏慧欣霸凌案 江啟臣：政委不上台

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，然而傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，外界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮。國民黨立委王育敏今質詢一度要求楊珍妮上台備詢，但楊今以政務委員身分出席遭拒。行政院長卓榮泰答詢，上周四已請4位外聘委員組成調查委員會，上周五也開過視訊會議，依規定2個月內完成調查。

國民黨立委王育敏今在立法院會質詢，一度要求楊珍妮上台備詢，但主持院會的立法院副院長江啟臣說，今日是總質詢，楊珍妮今日身分是政務委員，她可以提供資料，但不上台備詢。王育敏改問卓榮泰何時收到顏慧欣辭職信？辭職信中提及意見沒有獲得採納，還遭受嚴厲駁斥是否指楊珍妮？赴美談判4位代表中是否包含顏慧欣？

卓榮泰說，他收到辭職信是2月19日，辭職信本身沒有寫日期，且接到辭職信後，雖然在過年期間，他還是向顏慧欣表達好好的養病，希望她早日恢復再回到工作。他表示，辭職信並沒有寫到楊珍妮，基於人性也沒有第一時間詢問顏慧欣所說的內容。

至於赴美談判4位代表有誰，卓榮泰表示，談判工作是由政院副院長鄭麗君領軍，楊珍妮是談判總代表，兩人是主力，院內都會召開各種會議了解談判內容、議題及決定，但在談判第一線現場，由現場總指揮執行，並強調顏慧欣曾赴美談判過。辭職信所指部分，調查過程若外聘調查委員有詢問，盼據實答覆，但爆料者所談是否為真，他無法證實。

卓榮泰說，上周四已經請4位外聘委員組成調查委員會，且上周五也開過視訊會議，依照規定2個月內要完成調查，必要時再延長。

王育敏也問，駐美代表俞大㵢也遭爆涉職場霸凌，反觀外交部態度消極，俞大㵢案要不要正式立案調查？外交部次長陳明祺答詢，外交部有良好的申訴管道，不會根據傳言就做調查，除非當事人正式申訴。卓榮泰說，行政院跟外交部還是一體的，希望外交部能主動了解是否有誤會。陳明祺說，尊重卓榮泰指示會去完整了解。