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歐洲議會安防主席：反對單方面武力脅迫改變台海現狀

中央社／ 台北31日電
總統賴清德（右）31日在總統府接見歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團，向委員會主席齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）（左）握手致意。中央社
總統賴清德（右）31日在總統府接見歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團，向委員會主席齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）（左）握手致意。中央社

歐洲議會「安全暨防衛委員會」主席史琪曼今天晉見總統賴清德時強調，台海的和平與穩定對於歐盟非常重要。支持穩定、對話，也就是和平，反對任何以單方面武力或是脅迫方式改變現狀，也會持續做出承諾，維持這樣的現狀。

歐洲議會「安全暨防衛委員會」（Committee onSecurity and Defense, SEDE）官方代表團11人由委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann、德國籍）率團，於3月30日至4月2日訪問台灣。此為該委員會在2025年由外委會次級委員會升格為正式常設委員會以來，首次籌組官方代表團訪台。

史琪曼上午率團至總統府晉見總統賴清德致詞表示，非常榮幸與歐洲議會訪團到台灣，雖然訪團成員來自不同國家，也來自不同黨團，但是有一致的信念，就是希望可以透過聆聽，進一步深化與台灣之間的關係。

史琪曼提到，安全暨防衛委員會在去年升格為正式的常設委員會，在此時刻意義非常重大，歐盟也面臨許多關於安全及地緣政治的現實，像是俄國入侵烏克蘭、中東的戰事，都影響了整個國際社會。更多的國家開始注意到這樣子的不穩定性，開始影響國與國之間的邊界與大環境，很多人擔心這樣的風險也會衝擊到台灣。

史琪曼說明，在歐洲非常重視這項議題，希望可以更清楚了解整個局勢。不管是俄羅斯的行動、中東的戰事，還有印太的情況，不論是戰爭或戰爭帶來的威脅都必須要嚴肅以待。

史琪曼指出，台灣對歐盟是至關重要的，台灣具有民主制度，也是經濟與科技上的重要夥伴，更是國際貿易體系的重要成員之一。台海的和平與穩定對於歐盟非常重要，不只關係此區域，更攸關整個歐盟的安全跟繁榮。

史琪曼解釋，看到俄國與烏克蘭的情況，歐洲各國試圖強化安全跟防衛等措施，希望投資更多，也希望所有的系統都更加地完善與更具有韌性，能保護一些關鍵的技術跟科技，以及相關供應鏈等。歐洲跟台灣雖然面臨不同的狀況，但是所遇到很多挑戰都是一致的。

史琪曼強調，支持穩定、對話，也就是和平，反對任何以單方面武力或是脅迫方式改變現狀，會持續做出承諾，維持這樣的現狀。

史琪曼相信歐盟跟台灣應該加深合作，在不同的領域可以更緊密彼此之間的關係，不管是安全的供應鏈、半導體、資安、關鍵基礎設施，以及國防產業的韌性等，這些不只是經濟上的議題，更是安全上的議題。

俄羅斯 烏克蘭 歐洲議會

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