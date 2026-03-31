中國大陸制裁古屋圭司 外交部：強烈抗議並嚴正譴責

中國大陸針對日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司，實施禁止入境等制裁措施；我外交部發言人蕭光偉今（31日）在例行記者會表示，中共以所謂制裁等手段施壓我國際友人，外交部強烈抗議並嚴正譴責。

蕭光偉指出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；台灣與理念相近國家進行友好合作交流是我國主權行為，中國無權置喙干預。

蕭光偉表示，中共以所謂「制裁」等手段，企圖威脅施壓我國際友人，充分暴露其威權心態與霸凌本質，外交部表達強烈抗議及嚴正譴責。

蕭光偉指出，古屋圭司是台灣重要國際友人，長年支持台灣不遺餘力，並以具體行動深化台日各領域合作交流關係；外交部誠摯歡迎並感謝所有支持台日友好交流、關注台灣民主發展的日本國會議員來台訪問，也期盼今後與日本等理念相近國家持續密切合作，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮做出貢獻。