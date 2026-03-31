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俞大㵢霸凌案延燒 卓揆指示外交部了解情形

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
駐美代表俞大㵢傳出對外交官員霸凌。圖／聯合報系資料照
駐美代表俞大㵢傳出對外交官員霸凌。圖／聯合報系資料照

經貿辦副總談判代表顏慧欣被霸凌案延燒，近日傳出駐美代表俞大㵢也對外交官員霸凌。行政院長卓榮泰指示，希望外交部主動了解，到底是不是有誤會，如果有需要外交部進行調解，也應該要去做。外交部次長陳明祺表示，遵從卓揆指示，外交部會去完整的了解。

卓榮泰率相關部會31日赴立法院進行總質詢備詢。立委王育敏質詢問及，駐美代表俞大㵢霸凌案，外交部態度非常消極，是否正式立案調查？陳明祺回應，外交部有良好的申訴管道，不會根據傳言就來做調查，除非是當事人有正式申訴。

卓榮泰表示，外交事務屬於總統職權，但是人事上的行政，行政院跟外交部還是一體的。行政院還是希望外交部能夠主動了解一下，到底是不是有所誤解或是誤會，如果有需要外交部進行調解，也應該要去做。過去俞大㵢有類似案件，外交部經過了解之後，有一些相關說明，那也能夠接受。

王育敏提到，俞大㵢霸凌案這一次有新事證，例如把員工解雇、降級，是因為餐點處理不好就大發雷霆，以及使喚外交官員等情形。

卓榮泰認為，這個要經過了解，否則這樣的情節，是比較難以想像，身負國家重任的外交官，怎麼會用這樣的方式來處理事情。基本上，應該相信外交官都是專業，都是為國家在做事情。所以了解一下，這對當事人也是好的。

王育敏重申，該案還是應該要調查。陳明祺表示，遵從卓揆指示，外交部會去完整的了解；外交部的立場，一向也是要維持友善的職場環境。

顏慧欣 駐美代表 立法院

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