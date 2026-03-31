韓電子入境CHINA（TAIWAN） 研議更新 外交部：暫緩反制

針對南韓在其電子入境卡系統中不當稱呼我方為CHINA（TAIWAN），今天是我方給韓方更正的最後期限。外交部發言人蕭光偉今（31日）在例行記者會表示，我方剛獲悉，韓方政府為便利國際旅客，目前正在進行內部行政及技術研議，以更新電子入境卡系統；考量我方之前已經向韓方表達，期待韓方適切反映我方訴求，所以我方先暫緩更改電子入境系統。

南韓在其電子入境卡系統中不當稱呼我方為CHINA（TAIWAN），外交部亞東太平洋司司長林昭宏上周表示，為維護國家尊嚴及落實對等原則，若韓方月底仍未正面回應，下月起，我國的台灣電子入國登記表內的出生地和居住地欄位下拉式選單，會將韓國的英文標示從Korea, Republic of，調整為KOREA（SOUTH）。

外交部政次陳明祺今赴立法院總質詢時在場外表示，南韓正在就行政跟技術上，重新檢視電子路徑卡的程序系統，外交部決定先觀察韓方此次重新審視並調整電子入境程序及系統後，視後續發展如何，再做進一步評估。