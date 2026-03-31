顏慧欣遭霸凌案延燒 楊珍妮親自回應了

經貿辦副總談判代表顏慧欣辭世，外傳其生前曾遭經貿總談判代表楊珍妮職場霸凌。楊珍妮親自受訪回應，目前靜待一切調查。對於今天在立法院總質詢時，無法親自上台為自己說話，楊珍妮解釋，行政院長卓榮泰已經有說明情況。

被問及CPTPP卡關狀況，楊珍妮說，目前也在調查中，她感謝外界關心。心情方面，楊珍妮表示，由於顏慧欣是經貿辦最重要的人才，「我們都很難過，她生前我們都有很好的互動，我們都很難過」。

卓榮泰率相關部會31日赴立法院進行總質詢備詢。立委王育敏質詢時指出，楊珍妮有來到立院議場的現場，想請楊珍妮本人上台備詢。不過，礙於議事規則，楊珍妮今以政委身份出席立院，無法要求她上台接受質詢。

卓榮泰表示，請各界體諒，顏慧欣這件案子備受社會矚目，行政院非常重視，也已經委由外聘委員展開職場相關調查。調查期間，所有談判辦公室的人，對外任何談話，都可能成為調查一部分。他認為如果能夠謹言慎行，減少在這個地方引起討論，或許是一個比較好的方式。

有關顏慧欣的辭呈，卓榮泰說，他不是收到紙本，而是收到一個訊息傳真，上面資料來源不曉得是LINE還是什麼，是由辦公室同仁給他看手機上的資料。那是一封辭職信，手機上收到的日期是2月19日，辭職信本身他記得沒有寫日期。

人事長蘇俊榮表示，辭職信是院長辦公室收到，他沒有收到。卓揆2月19日收到，也想慰留顏慧欣，因為她表現非常好，尤其在台美談判的過程中，這是對台灣非常重要的關鍵時刻。卓揆一方面希望她留下來繼續幫忙，也請她好好照顧身體。

卓榮泰表示，信上顏慧欣寫到，未來身體如果康復，有需要她也是會竭盡來為國家服務。他接到辭職信，雖然是在過年的期間，還是請同仁趕快跟顏慧欣說「好好的養病，珍惜自己的身體」，希望她早日恢復，再回到工作上。

王育敏詢問，信中有特別提到，顏慧欣的意見沒有獲得採納，還遭受到嚴厲的駁斥，指的就是楊珍妮。卓榮泰澄清，信上顏慧欣並沒有是寫出哪個人。

卓榮泰說，顏慧欣請辭是在年假的期間，當時她身體不舒服。基於人性，他沒有在第一時間去詢問顏慧欣信中的內容，只請她好好珍惜保重身體，再回來上班，有機會再談。之後她就一直是在請假當中，從年假之後，都沒有辦法跟她談。

卓榮泰重申，年假期間他跟顏慧欣沒有任何接觸。有關信中談及CPTPP，政府持續在各種場合，面對外賓或國際場合，都希望能協助我方進入這個CPTPP。現在最重要的是成員國的共識，也是我方唯一所欠缺的。過去這一年，政府很大力量跟時間用在對美談判，CPTPP還是存在計畫性目標當中。

王育敏指出，顏慧心信中談及，赴美談判被刻意排擠，此行美方限制只有四個人員。王質疑，這之中到底有沒有顏慧欣？

卓榮泰回應，談判工作由政委鄧振中領軍，楊珍妮是總談判代表，這兩位是主力。在所有重要節點前後，政院內都會召開各種會議，了解要去談的內容、議題以及做什麼樣的決定。但在談判第一線的現場，當然由現場總指揮去執行，無法規定哪些人才能進到哪個場合。

對於談判限制的四位成員到底有誰，卓榮泰說，這部分在調查過程當中，王育敏如果有去詢問，調查小組會據實來答覆。至於爆料者稱團隊之中沒有顏慧欣，他沒有辦法證實，相關情況還是要調查。如果不是針對個案，架空別人的情況，當然不應該發生在公務體系。

卓榮泰表示，他非常倚重副院長鄭麗君、秘書長張敦涵，都做合理的分工，他相信在OTN（經貿辦）也是一樣合理的分工。顏慧欣是一個非常優秀的國際貿易人才，她來立法院面對質詢，這也是她的專長之一，應該表現得非常的專業。

卓榮泰指出，政院上周四已經請四位外聘委員組成調查委員會，依照院內規定，調查委員完全由外聘委員擔任。他們上周五就開過視訊會議，排定後續相關期程、議程，包括怎麼去調查、方式、內容等等，已經在展開了。依照規定，兩個月內要完成調查，必要時再延長。

王育敏強調，霸凌個案最重要的是找到真相，然後還原事實，你才可以給這個被霸凌者真正的公道。她提出四點訴求：第一，要求楊珍妮調離現職或請假；第二，擴大調查範圍，包含過去在國貿局的同事、經貿辦已離職同事；第三，保護好吹哨者；第四，最快應於一個月之內完成調查。