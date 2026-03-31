快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九基金會人事風波 金溥聰赴刑事局告AI影片汙衊抹黑

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今赴刑事局報案提告妨害名譽罪，表示網路流傳AI影片不實，對他有許多污衊抹黑。記者李奕昕／攝影
馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今赴刑事局報案提告妨害名譽罪，表示網路流傳AI影片不實，對他有許多污衊抹黑。記者李奕昕／攝影

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今赴刑事局報案提告妨害名譽罪，表示網路流傳AI影片完全不符事實，對他有許多污衊抹黑，嚴重傷害名譽，希望調查幕後人士，並儘速下架，警方會深入調查。

前立委邱毅指金溥聰「把馬英九當傀儡」，金表示，邱講的內容跟他與邱的審理中案件類似，他可以提供新資料，他與律師商量過，因他與邱已有訴訟案在，會請示法官是否可併為一案，如果不行，一定提告，今暫不提告。

對於馬前幕僚蕭旭岑、王光慈離職案，他表示，基金會董事會開會時，執行長具體提出相關事證，在場董事都知道，都是先詳細了解細節才會解除兩人職務，當天他與馬、董事高華柱、律師都在場，馬召集所有員工宣布解除兩人職務，後來當事人之一還帶走大小章，高勸兩人自動辭職，兩人第2天交出辭職公文，一切都跟報導有很大出入，調查報告出來會真相大白。

他說，現在外界形容成宮鬥奪權，一個單純的文教基金會，怎麼會變成宮鬥奪權？他曾向馬報告，他不會擔任任何職務，馬要他協助處理，他作為馬的舊屬，一定盡最大力量把事情處理好，其實剛開始非常低調，希望內部處理完就好，但後來有人不斷攻擊抹黑。

對於蕭旭岑說馬忘記很多事，他說，他身為馬的舊屬，不會對過去的長官健康情形有任何說明，只有馬的家人有資格來談。

網路媒體報導人事風波背後受美方影響，他回應，退出公職後沒去過美國，也沒有美方或AIT（美國在台協會）的人跟他接觸過，他怎麼變成美方的棋子？清者自清。

至於網媒報導馬在2024年總統大選選前之夜，臨時被取消出席大受打擊，金時任國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長，他說，他有對當初散布此消息者提告，當天會議是大家共識，說怕臨時上台講話有變數出現會影響選情，他尊重大家意見，同意決議。

美方 AIT 高華柱

延伸閱讀

影／金溥聰刑事局報案 控遭AI變造抹黑

馬英九基金會風波 金溥聰今赴刑事局提告

馬英九基金會：日前發生違反財政紀律情事　送司法調查

蕭旭岑：我不可能背信　近年很多事馬英九都忘了

相關新聞

被捲霸凌案神隱多日 楊珍妮：顏慧欣是經貿辦最重要成員 大家很難過

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣日前因病過世，傳出她生前遭長官排擠，且外界矛頭指向總談判代表楊珍妮，楊珍妮今天低調立法院出席總質詢，面對媒體追問，楊珍妮態度低調，表示大家都很難過；她強調，顏慧欣生病前和大家有很好互動，一切靜待調查。

影／推動中正紀念堂轉型 民團號召4月5日響應拒絕威權遺毒

519行動組合今天舉行「台灣不需要獨裁者紀念堂」快閃行動召集令發布記者會，邀請多位民代及NGO代表共同站台，呼籲民眾在蔣介石逝世周年4月5日當天齊聚台北自由廣場，支持「積極推動中正紀念堂轉型」等民主訴求。

馬英九基金會人事風波 金溥聰赴刑事局告AI影片汙衊抹黑

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今赴刑事局報案提告妨害名譽罪，表示網路流傳AI影片完全不符事實，對他有許多污衊抹黑，嚴重傷害名譽，希望調查幕後人士，並儘速下架，警方會深入調查。

卓榮泰：立院替政院編列預算 破壞權力分立成壓迫

今年度總預算持續在立法院卡關，國民黨立委林倩綺今天「提醒」行政院依法編列。行政院長卓榮泰對此表示，行政院編列預算，立法院審查預算，然而立法院代替行政院編列預算，這是破壞權力分立原則，「如果只是提醒，行政院感謝，但是這種提醒變成壓迫。」

影／金溥聰刑事局報案 控遭AI變造抹黑

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰，上午在律師陪同下，前往內政部警政署刑事警察局立案提告邱毅與AI抹黑影片。

民眾黨婉拒監委提名推薦 把球拋回藍綠能一舉廢監院？

第6屆監察委員任期將屆，總統府近期展開提名作業，民眾黨以廢除監察院為理由，婉拒總統府推薦人選的邀約。據了解，在野黨並未先行溝通，民眾黨的立場為「不推薦也不支持」，亦即不會主動推薦監委人選，也不支持任何政黨推薦人選，藍白兩黨恐在記名投票出現分歧。至於民眾黨為何拒絕推薦監委，背後考量，可能不只是「廢監院」訴求而已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。