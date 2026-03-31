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總統：民主合作不是為對抗 台歐攜手打造民主供應鏈

中央社／ 台北31日電

總統賴清德今天表示，台灣將持續在歐洲議會支持下，與歐盟深化無人機、半導體、資安及太空等關鍵戰略產業合作，推動建立安全且具韌性的民主供應鏈；並強調民主國家合作不是為了對抗誰，在於守護自由、人權與民主等普世價值。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人陪同下接見「歐洲議會安全暨防衛委員會」致詞時首先熱烈歡迎訪賓來台訪問，特別是安全暨防衛小組委員會在去年升格為正式常設委員會之後，首次籌組官方代表團訪問台灣，更是意義非凡，展現對台灣的高度重視以及支持。

總統藉此場合感謝歐洲議會對台灣的大力支持，像是今年1月通過了歐盟共同外交暨安全政策，以及共同安全暨防衛政策，兩項去年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，與以武力脅迫等方式片面改變台海現狀。

他也感謝歐洲議會支持持續深化台歐盟多面向合作以及交流，這不僅僅是展現對民主價值的堅持，更證明了台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴。

總統表示，面對威權主義不斷擴張，深知唯有持續強化自我防衛能力，提升社會整體韌性，並與理念相近的夥伴深化合作，才能夠以實力確保區域的和平與穩定。

因此，總統說明，近年來台灣除了積極推動國機國造、國艦國造，以及無人載具等關鍵技術的自主研發，政府更提出了為期8年400億美元的國防特別預算規劃，希望厚植國防實力，打造更具韌性的防衛體系。

總統提到，今年台灣的國防預算，根據北約的標準，占比GDP達到3.32%。台灣預計在2030年之前，國防預算能夠占比GDP達到5%。

總統談及，上任後也在總統府設立了「全社會防衛韌性委員會」，整合中央與地方、政府與民間的力量，從民力訓練、戰略物資、醫療體系到關鍵基礎設施，全面提升國家面對各種風險和危機的應變能力，讓社會韌性成為國家安全最堅實的基礎。

總統指出，台灣長期站在第一線對抗威權擴張以及複合式威脅，始終樂意將所累積的經驗與歐盟與國際友盟國家共同分享，攜手維護區域和平以及所珍視的民主生活方式。

展望未來，總統期待在各位訪賓以及歐洲議會的支持之下，台灣與歐盟能夠在無人機、半導體、資安與太空等關鍵戰略產業建立更緊密的合作機制，共同打造安全、可信、具備韌性的民主供應鏈，確保關鍵產業的安全以及自主性。

總統強調，民主國家之間的合作從來都不是為了對抗誰，而是為了守護所珍視的民主、自由、人權等普世價值。

最後，總統感謝訪賓在地緣政治劇烈變動的時候訪問台灣，用行動支持台灣，也希望透過這次訪問，進一步增進台歐盟的理解、信任，為未來的合作奠定更堅實的基礎。

印太地區 歐洲議會 國防預算

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