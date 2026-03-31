被捲霸凌案神隱多日 楊珍妮：顏慧欣是經貿辦最重要成員 大家很難過

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣日前因病過世，傳出她生前遭長官排擠，且外界矛頭指向總談判代表楊珍妮，楊珍妮今天低調立法院出席總質詢，面對媒體追問，楊珍妮態度低調，表示大家都很難過；她強調，顏慧欣生病前和大家有很好互動，一切靜待調查。

經貿辦副總談判代表顏慧欣因病離世，享年53歲，但近日社群上傳出，顏生前疑遭長官排擠，且矛頭都指向政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮，楊珍妮神隱多日，上週五（27日）立法院院會總質詢也請假未出席，今（31日）出席立法院會，並在其他閣員受訪時，低調進入議場。

楊珍妮在接近中午時離開議場，面對媒體仍然態度低調，表示卓揆都已經有說明，靜待一切調查。

媒體追問目前心情如何？楊珍妮回應：謝謝大家關心，（經貿辦）同仁都很難過，顏慧欣是經貿辦最重要的成員，而且在她生病之前也都有很好互動，她再三強調「我們都很難過」。