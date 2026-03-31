卓榮泰：立院替政院編列預算 破壞權力分立成壓迫

今年度總預算持續在立法院卡關，國民黨立委林倩綺今天「提醒」行政院依法編列。行政院長卓榮泰對此表示，行政院編列預算，立法院審查預算，然而立法院代替行政院編列預算，這是破壞權力分立原則，「如果只是提醒，行政院感謝，但是這種提醒變成壓迫。」

立法院會今天繼續進行施政方針報告，林倩綺質詢時關切今年度總預算議題，她說今年度總預算持續在立法院卡關，問題出在行政院並未依法編列預算，包括軍人加薪、警消退休金等項目。此外，立法院今年也通過718億新興計劃預算，行政院為何急著用錢又不執行預算。

卓榮泰表示，行政院職權為編列預算，立法院則為審查預算，身為立委應該要很清楚，如果立法院代替行政院編列預算，這是破壞權力分立原則。

林倩綺說明，立法院沒有要代替行政院編列預算，「我們是有提醒該編的要編，有合法的基礎才能往前走」。卓榮泰聽聞後則說，「如果只是提醒，行政院感謝，但是這種提醒變成壓迫」，今年度總預算為3兆0350億元，就是行政院應該編列的預算項目，至於其他部分違背權力分立原則，行政院目前已經送請大法官解釋。

此外，林倩綺也關切軍公教待遇法制化議題，詢問何時送出軍公教人員待遇條草案。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，現在還要考慮不同面向，「如果法制化的話，就是把遊戲規則更加明確」，至於外界關心年度待遇調整議題，人事總處每年都有讓基層公務人員參與。