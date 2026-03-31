賴清德推薦 吳奕柔當選亞洲自由民主聯盟青年主席

民進黨今天指出，亞洲自由民主聯盟（CALD）進行幹部改選，民進黨青年發展部副主任吳奕柔在黨主席賴清德的親自推薦下，當選CALD青年主席，為台灣首次獲選，國際事務部副主任邱雯莉也獲任CALD女性委員會副主席，深化台灣在國際場域的性別價值形象。

民進黨今天發布新聞稿指出，亞洲自由民主聯盟（Council of Asia Liberals and Democrats, CALD）於3月26日至28日在菲律賓馬尼拉召開「全關乎民主」（AllAbout Democracy）論壇暨第52屆執行委員會。民進黨做為創會會員，由立法委員范雲、國際事務部副主任邱雯莉及青年發展部副主任吳奕柔代表出席。

民進黨說明，這次大會聯盟進行幹部改選，吳奕柔在黨主席賴清德的親自推薦下，當選CALD青年主席，為台灣首次獲選。邱雯莉也獲任CALD女性委員會副主席，深化台灣在國際場域的性別價值形象。

民進黨表示，吳奕柔為新一代青年領袖，過去在學生時期即擔任台大學生會會長，更成立「台灣青年民主協會」，曾發起青年組織支持香港反送中運動及台灣同婚合法化。過去，吳奕柔是勞動部長洪申翰擔任立委時的法案助理，在2024年更獲選為民進黨赴美國華府交流的「新生代外交培力營」成員，於青年組織、政策規劃和國際參與皆有亮眼表現。

吳奕柔提到，民進黨在拓展國內青年網絡、培養青年人才的發展上，受到亞洲各國的肯定，也是世界各國學習的對象。未來她在2年的CALD青年主席任期內，也會針對青年組織深化、選戰策略與技巧，以及印太戰略與區域安全等議題上，建立亞洲區域跨國政黨的青年交流，強化亞洲民主及自由政黨的青年實力。

邱雯莉強調，台灣在性別平等方面，特別是女性參政及婚姻平權上，都扮演亞洲領頭羊，在世界各國中也是名列前茅。然而，女性政治人物在政治場域中仍面臨各種挑戰與限制，這也是各國普遍存在的共同經驗；期盼透過亞洲政黨間的培力與交流機制，彼此分享經驗、相互支持，持續強化女性參政能量。