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反制南韓對我「不當稱呼」期限到 外交部：觀察韓方調整再評估

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
外交部政務次長陳明祺。圖/聯合報系資料照片
外交部政務次長陳明祺。圖/聯合報系資料照片

針對南韓電子入境卡將台灣列為CHINA（TAIWAN），外交部要求韓方在31日前回應。外交部政務次長陳明祺今表示，外交部決定先觀察韓方此次重新審視並調整電子入境程序及系統後，視後續發展如何，再做進一步評估。

陳明祺指出，就外交部了解，南韓正在就行政跟技術上，重新檢視電子路徑卡的程序系統；台灣先前也向韓方正式照會，針對其過去「不當稱呼」一事表達嚴正關切。因此在此階段，外交部決定先觀察韓方此次全面重新審視並調整電子入境程序及系統後，後續發展如何，再做進一步評估。畢竟台灣跟韓國是民間往來十分密切的國家，同時也都在第一島鏈上，有安全上需合作的地方。希望不要因為這樣不是很重要的問題，妨礙台韓間的正常交往。

至於賴清德總統日前接見日本國會眾議員、日華議員懇談會長古屋圭司，中國大陸外交部昨以與「台獨」勢力勾連為由，宣布制裁古屋圭司。

陳明祺表示，這就是一個跨境鎮壓的案例，台灣跟中國互不隸屬，國際的友人跟台灣交往是非常正常自然的活動，中國威脅往往會得到反效果。之前中國也制裁過的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），如今要訪中，中國又開始自圓其說。

陳明祺批評，這種跨境鎮壓的行為令人不齒，如果中國的外交倒退到必須要靠制裁才能進行的話，顯示出中國到今天沒有什麼能夠吸引人的地方，只能靠著威脅來進行外交，這樣對外交而言並不是好方法。

第一島鏈 國會 盧比歐

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