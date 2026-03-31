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影／顏慧欣疑被霸凌案 卓揆：盼盡速完成調查並公布結果
行政院長卓榮泰今天上午前往立法院施政總質詢前接受媒體聯訪。針對即將登場的「鄭習會」，他表示，相關屬政黨事務，行政部門不予評論，但依「兩岸人民關係條例」及相關規定，任何團體不得與對岸簽署政治性協議，也不得涉及政府公權力事項，國人都應依法遵守。
對於日本眾議員古屋圭司因倡議台日美軍樂隊文化交流而遭中國制裁一事，卓榮泰直言，此舉是「國際笑話」，外界可持續觀察日方後續反應。
另針對行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣辭世，以及外界質疑涉及職場霸凌爭議，卓榮泰表示，行政院已於上周成立全數由外聘委員組成的調查委員會，並在上周五召開視訊會議正式啟動調查程序，盼能盡速完成調查並向社會公布結果。
他並再次對顏慧欣離世表達遺憾與不捨，指出國家失去一位優秀的經貿談判人才，相關事件有必要透過獨立調查釐清事實，以回應社會關切。
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