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【即時短評】鄭習會是藍綠選戰的票房保證或毒藥？

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
訪陸及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程。圖／聯合報系資料照片
訪陸及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程。圖／聯合報系資料照片

訪問中國大陸、鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，如今「鄭習會」可望登場，對鄭麗文是一大政治成就。然而，近年台灣社會普遍對國民黨「親中」形象不滿，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪陸期間的言行，能否消弭國人疑慮。

美國總統川普5月中旬將訪問大陸，陸方選在「川習會」前的美中台戰略空窗期，安排與鄭麗文訪陸並舉行「鄭習會」，重要目的是凸顯，台灣仍存在願意與大陸對話交流的政黨及其所代表的民意；這是大陸刻意對美方以及台灣內部釋出的政治訊號，也是為「川習會」鋪陳的一環。

陸方「同意」與鄭麗文與中共領導人習近平會面，除了有對國民黨長期從事兩岸對話交流，雙方有高度互信，更重要的關鍵，當然是國共兩黨存在「政治對話基礎」，亦即「九二共識」及「反台獨」。

然而，自從2019年習近平在「告台灣同胞書」」發表四十周年紀念會上提出「習五條」，強調「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」後，台灣主流民意逐漸對「九二共識」轉為負面評價。過去幾年，「九二共識」成為綠營選戰的「票房保證」，反之則成了國民黨的「票房毒藥」。

不論藍綠誰執政，追求美中台三邊關係均衡，是我國元首不能迴避的政治課題。民進黨執政期間，兩岸因缺乏政治對話基礎，官方交流中斷，導致兩岸敵意螺旋不斷上升，世界各國都十分憂心台海情勢愈來愈嚴峻。國民黨向來主張兩岸進行健康有序的交流與對話，避免兵戎相向，這是多數國人的期待。

只不過，統一台灣是大陸的「國策」，中共持續對台文攻武嚇、統戰，也是不爭的事實。大陸從未放棄武力犯台，我國的國家安全、國防能力至關重要。立法院正在審議國防特別預算條例，不只美方高度關注，就連藍營內部也出現「路線分歧」。而造成這樣的結果，一方面是部分藍營政治人物，忌憚美方壓力，更重要的是，他們也了解台灣民意對於軍購態度之所向。

鄭麗文即將與陸方交流，如何堅守我國主權，避免落入中共的政治敘事，或遭綠營「抹紅」，考驗鄭及國民黨的智慧，國人也會睜大眼睛檢視。

川習會 國共 兩岸 九二共識 鄭習會 鄭麗文

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