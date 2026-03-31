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俞大㵢遭爆職場霸凌 外交部：目前未收到相關申訴

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
有網友日前在社群爆料，駐美代表俞大㵢涉職場霸凌。圖/聯合報系資料照片
有網友日前在社群爆料，駐美代表俞大㵢涉職場霸凌。圖/聯合報系資料照片

駐美代表俞大㵢遭發文指控涉職場霸凌，過去因菜色問題罵督導主管，把主管降至副主管來羞辱人等。外交部政務次長陳明祺今表示，外交部對於職場霸凌行為絕不容忍，部內目前沒收到相關申訴，但會持續密切觀察。

有網友日前發文爆料，「職場霸凌最高等」就像俞大㵢一樣，因為自己的口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人。俞大㵢假公務之名行享樂之實，買了百萬沙發與高級音響在家裡用，讓自己的家眷隨意進出辦公室，如果對官邸服務不夠周到，甚至曾在辦公室大罵外交部文官。

陳明祺表示，外交部對職場霸凌及維持職場友善環境非常重視，內部也有相關的申訴程序，且不止一個申訴程序。到目前為止，部內並沒有接到相關的申訴案例，但會持續密切觀察。他也再次強調，外交部對於職場霸凌的行為絕對不容忍，也會盡力維持職場友善環境。

駐美代表 職場霸凌 俞大㵢

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