快訊

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

陸多位軍工院士在美伊開戰後落馬 原因比貪腐更嚴重？

陽光女子合唱團被標中國台灣 李遠：多點別的市場不被擺布

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
文化部長李遠今赴立法院備詢。記者屈彥辰／攝影
文化部長李遠今赴立法院備詢。記者屈彥辰／攝影

電影「陽光女子合唱團」在台票房創耀眼成績，進軍中國大陸市場，但片商卻在中國大陸社群媒體貼文寫下「中國台灣地區」惹議。文化部長李遠今日在立法院受訪表示，會找跟中國市場打過交道的業者討論未來怎麼因應。他說，中國會利用大市場統戰，擺布我方電影，多一點別的市場，才不會被中國市場擺布。

針對「陽光女子合唱團」在台創下高票房，進軍中國市場，片商卻用中國用語，李遠說，電影「陽光女子合唱團」的製片直接來訪，他積極打聽一下最近在中國上片的狀況。台灣的電影要賣到中國去，要透過中影、華夏兩家公司，都是官方的經營公司，一旦賣過去之後，所有文宣都掌握在他們手上。他最近會再找曾經跟中國市場打過交道的業者，一起來討論未來怎麼因應。

李遠提出三點呼籲，第一是中國電影市場的確很大，可是中國統戰會利用中國市場很大這一點，任意地修改或擺布我方電影，可以進行統戰，他覺得最可怕是會挑起台灣內部的對立跟仇恨，要特別團結在一起，要小心這點。

李遠說，第二，文化部能做的事情就是，其實早就開始做，就是國際合作合資，推出「大航海計畫」，提高輔導金，且加入國際資金，看能不能早一點讓我方市場更大。台灣有很多電影早在拍的時候就已經放棄中國市場，試試看擺脫中國市場，在其他國家的買賣，包括台灣市場的票房可以賣回來了。

李遠說，第三，今年1到3月，國片的票房市場非常熱絡，1到3月的票房已超過去年一整年了，現在還正在上映的例如「大濛」，票房1億1000萬元；「冠軍之路」票房9500萬元，；「雙囍」票房8000萬元。這種情況在過去沒有，呼籲大家要多多支持國片，以後會用各種政策來支持國片。

李遠認為，只有國片自己的市場能夠取得回收，多一點別的市場，才不會被中國市場擺布。所有文化產業都一樣，只有壯大自己，在自己的自由土壤上茁壯，才不會被控制，也會更自由。

電影 文化部 社群媒體

延伸閱讀

【重磅快評】李遠只見昔黨政軍介入媒體 卻看不見今黨政軍就是媒體？

習近平邀鄭麗文訪中　徐國勇：盼她問中國何時選總統

相關新聞

華府直擊／川習會前美中相互試探 台日忙著掌握動向

日本首相高市早苗3月19日訪問美國華盛頓特區，與美國總統川普有約，於白宮舉行美日領袖峰會。高市早苗原本掐準了時機，趕在川普出訪北京之前見面，沒想到川普政府因美國正在伊朗進行中的軍事行動，確定推遲原訂3月底訪問中國的行程。有日本記者就在白宮記者室私下說，「簡直是從最好的時間點，變成最糟糕的時間點！」，「原本該是討論台灣和中國的最好時機，真是萬萬想不到。」 而不只是日本動作積極，據了解，我國駐美代表處近期也展開密集的情蒐，希望能預先掌握川普訪問北京時，所可能提出的討論議題……

查顏慧欣生前遭罷凌 卓榮泰：上周五已視訊會議啟動程序

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣因病辭世，傳出她生前遭到霸凌，各界將矛頭指向總談判代表楊珍妮，並關注調查進度。行政院長卓榮泰今（31）日說明，事件發生後，政院上周四組成調查委員會，全數由外聘委員組成，上周五已透過視訊會議做成若干決定與程序，希望儘快完成調查並公諸大眾，給社會最清楚的樣貌。

俞大㵢遭爆職場霸凌 外交部：目前未收到相關申訴

我駐美代表俞大㵢遭發文指控涉職場霸凌，過去因菜色問題罵督導主管，把主管降至副主管來羞辱人等。外交部政務次長陳明祺今表示，外交部對於職場霸凌行為絕不容忍，部內目前沒收到相關申訴，但會持續密切觀察。

陽光女子合唱團被標中國台灣 李遠：多點別的市場不被擺布

電影「陽光女子合唱團」在台票房創耀眼成績，進軍中國大陸市場，但片商卻在中國大陸社群媒體貼文寫下「中國台灣地區」惹議。文化部長李遠今日在立法院受訪表示，會找跟中國市場打過交道的業者討論未來怎麼因應。他說，中國會利用大市場統戰，擺布我方電影，多一點別的市場，才不會被中國市場擺布。

接見美國訪問團 賴清德總統：國防預算不能打折

政府推動八年400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算案，賴清德總統昨（30）日表示，該案納入對本土國防產業投資，並整合台美在AI及國防產業上各項合作，為協助國內產業及經濟加速轉型升級的核心計畫，國防與經濟相輔相成，特別預算不能夠打折，也不能夠再等待。

顏慧欣疑遭霸凌案 藍：通報平台糊弄大眾？

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣因病辭世，辭職信曝她生前疑受長官排擠、甚至霸凌。國民黨立法院黨團昨天開記者會批評這是政府重大結構性、人為性缺失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。