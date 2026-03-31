陽光女子合唱團被標中國台灣 李遠：多點別的市場不被擺布

電影「陽光女子合唱團」在台票房創耀眼成績，進軍中國大陸市場，但片商卻在中國大陸社群媒體貼文寫下「中國台灣地區」惹議。文化部長李遠今日在立法院受訪表示，會找跟中國市場打過交道的業者討論未來怎麼因應。他說，中國會利用大市場統戰，擺布我方電影，多一點別的市場，才不會被中國市場擺布。

針對「陽光女子合唱團」在台創下高票房，進軍中國市場，片商卻用中國用語，李遠說，電影「陽光女子合唱團」的製片直接來訪，他積極打聽一下最近在中國上片的狀況。台灣的電影要賣到中國去，要透過中影、華夏兩家公司，都是官方的經營公司，一旦賣過去之後，所有文宣都掌握在他們手上。他最近會再找曾經跟中國市場打過交道的業者，一起來討論未來怎麼因應。

李遠提出三點呼籲，第一是中國電影市場的確很大，可是中國統戰會利用中國市場很大這一點，任意地修改或擺布我方電影，可以進行統戰，他覺得最可怕是會挑起台灣內部的對立跟仇恨，要特別團結在一起，要小心這點。

李遠說，第二，文化部能做的事情就是，其實早就開始做，就是國際合作合資，推出「大航海計畫」，提高輔導金，且加入國際資金，看能不能早一點讓我方市場更大。台灣有很多電影早在拍的時候就已經放棄中國市場，試試看擺脫中國市場，在其他國家的買賣，包括台灣市場的票房可以賣回來了。

李遠說，第三，今年1到3月，國片的票房市場非常熱絡，1到3月的票房已超過去年一整年了，現在還正在上映的例如「大濛」，票房1億1000萬元；「冠軍之路」票房9500萬元，；「雙囍」票房8000萬元。這種情況在過去沒有，呼籲大家要多多支持國片，以後會用各種政策來支持國片。

李遠認為，只有國片自己的市場能夠取得回收，多一點別的市場，才不會被中國市場擺布。所有文化產業都一樣，只有壯大自己，在自己的自由土壤上茁壯，才不會被控制，也會更自由。