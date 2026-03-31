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馬英九基金會風波 金溥聰今赴刑事局提告
馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰昨天表示，近日媒體及網路上有許多不實報導及傳言，今將前往內政部刑事警察局立案，同時針對前立委邱毅近日對他發表的不實攻擊言論一併提告。邱毅則反擊，一定反告誣告，「想嚇我，門都沒有」。
金溥聰日前發出聲明，指他受前總統馬英九委託處理前幕僚蕭旭岑和王光慈離職案，請媒體及名嘴不要影射，「直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或汙衊，就必須負起法律責任」。
邱毅日前發文，指金溥聰「把馬英九當傀儡，當成操弄權力的工具」，更嘲諷是「昏君與奸佞」。
金溥聰昨表示，有人在線上影音分享平台YouTube惡意製作一則ＡＩ生成影片，其內容嚴重損害他的名譽，他絕不再姑息。此外也將對邱毅近日對他發表的不實攻擊言論，一併提告。
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